【智能手錶】全球智能手錶出貨量按年增13%　Apple Watch續排第一

▲ 小米智能手錶出貨量首次獲得第四名，同比增長達69%。（小米）

新冠疫情下全球經濟放緩，市場亦憂慮通脹加劇，但行業數據分析公司Counterpoint Research最新報告顯示，全球智能手錶市場的出貨量與去年同期相比，仍錄得13%增長，當中Apple Watch市佔率仍然是最高。

雖然2020年的智能手錶市場增長接近停滯，但去年開始需求反彈，當中以蘋果（Apple）的Apple Watch表現最好，市佔率由35.9%升至36.1%。

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Counterpoint Research副總監Sujeong Lim表示，iPhone用戶的高品牌忠誠度是Apple Watch的成功因素之一，加上產品性能優秀，而且iOS設備之間具有良好的連接支援，因此預計到今年年底，Apple的市場份額或會進一步上升。

Galaxy Watch 4系列 帶動三星亞太區市場增長

至於三星（Samsung）則鞏固了第二名的地位，出貨量同比增長46%。報告指出，隨著Galaxy Watch 4系列愈趨流行，預計三星智能手錶在亞太區的增長將會持續。

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第三位的華為在出貨量方面與去年持平。報告表示，由於GMS（Google Mobile Services）限制造成華為在國際市場的弱勢地位，但同時其在中國市場的總出貨量佔比卻在逐步增加。

至於小米則首次獲得第四名，同比增長達69%。報告指出，小米智能手錶在100美元（約780港元）以下的低階市場深受歡迎，該公司每季都在打破其出貨量紀錄，並預計其影響力將繼續滲透全球。

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責任編輯：陳卓賢