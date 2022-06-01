【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣

俄羅斯早前已要求，不友好國家需以盧布完成能源交易，並有多國因拒用盧布而被斷供能源。斷荷蘭之後，俄羅斯再次中斷向丹麥及德國的兩間公司供應天然氣，理由同樣是在限期前未用盧布付款。

俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應 【下一頁】

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）周二（5月31日）確認，已中斷向丹麥能源公司Ørsted及油公司蜆殼（Shell）在德國分部供應天然氣，指兩者同樣未能在同日完成付款程序。Gazprom指停供於周三生效（6月1日），直至兩公司遵照俄方付款要求。

Gazprom聲稱，接獲蜆殼歐洲通知，稱供應天然氣予德國的合約不會以盧布支付，並指雙方合約為每年向德國提供最多12億立方米的天然氣。Ørsted亦在周一（5月30日）表示，俄氣被斷不會對當地天然氣供應造成即時影響。

俄羅斯要求西方國家設立以歐元支付的賬戶，然後將歐元兌換成盧布付款。荷蘭﹑芬蘭﹑保加利亞及波蘭先前因拒絕用盧布付款，被俄羅斯中斷天然氣供應。

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責任編輯：吳漢培