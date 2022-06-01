▲ 【赴港上市】港交所升2% 廣東省指要加大對企業赴港上市服務力度

國務院昨日正式印發紮實穩住經濟一攬子政策措施之中，提到支持內地企業在香港上市，依法依規推進符合條件的平台企業赴境外上市。今日廣東省政府提出，鼓勵廣發證券 （01776） 等在港設有子公司的省內優質券商加大對企業赴港上市的服務力度，強化港股IPO企業的專業指導和深度培育。

港交所 （00388） 現升2.1%，報346.2元，創近一個月高。而廣發證券升0.2%，報10.38元。

廣東省政府發布《廣東省貫徹落實國務院〈紮實穩住經濟的一攬子政策措施〉實施方案》。該省政府又支持深圳證券交易所建設知識產權和科技成果交易平台，支持廣東區域性股權市場加快建設「科技創新專板」、「專精特新板」、「鄉村振興板」，建設非上市證券集中託管平台與擬上市企業綜合培育平台。

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編輯：姚卓然