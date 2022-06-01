  • 30°C
香港時間 : 2022601日 (三) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】烏指俄軍控制北頓涅茨克大部分地區

環球政治 10:50 2022/06/01

分享：

分享：

俄軍加強於烏克蘭東部頓巴斯地區的攻勢，烏克蘭政府盧甘斯克地區首長周二（5月31日）聲稱，俄軍目前已控制北頓涅茨克的大部分地區，但強調北頓涅茨克目前仍未遭俄軍包圍。

俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息 【下一頁】

盧甘斯克（Luhansk）地區首長蓋達伊（Serhiy Gaidai）於網上發文指，隨著俄軍已控制北頓涅茨克（Severodonetsk）大部分地區，加上俄軍持續炮擊導致當地無法運送人道主義物資或疏散平民。

北頓涅茨克市長Oleksandr Striuk早前指，俄軍已佔領半個北頓涅茨克市，形容市内街頭持續有戰鬥，形容整個城市目前一分為二。

北頓涅茨克市在戰前約有10萬人口，Striuk估計目前仍有1.3萬人滯留市内，敦促這批平民逗留地下室避難。

拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理 【下一頁】

親俄的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）早前承認，俄軍與親俄部隊的進度遜預期，但指北頓涅茨克約三分之一地區現由俄軍控制。

由於俄軍早前未能佔領烏克蘭首都基輔（Kyiv），他們近日集中部署軍力至北頓涅茨克地區。如俄軍成功奪取此地及鄰近城市Lysychansk，就可宣布成功控制盧甘斯克。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
2022/05/31
俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應
2022/05/31
【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應
【烏克蘭戰爭】拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理
2022/05/31
【烏克蘭戰爭】拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理
歐盟禁運佔三分二進口量俄石油 就制裁達成共識
2022/05/31
歐盟禁運佔三分二進口量俄石油 就制裁達成共識
塞爾維亞懶理歐盟制裁 與俄敲定天然氣貿易
2022/05/30
塞爾維亞懶理歐盟制裁 與俄敲定天然氣貿易

你可能感興趣

俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
16:59 2022/05/31
俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應
14:49 2022/05/31
【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應
【烏克蘭戰爭】拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理
13:43 2022/05/31
【烏克蘭戰爭】拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理
地緣政治 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 頓巴斯

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基批歐盟制裁太慢 俄停供歐洲兩公司天然氣（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批歐盟制裁太慢 俄停供歐洲兩公司天然氣（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批歐盟制裁太慢 俄停供歐洲兩公司天然氣（不斷更新）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款