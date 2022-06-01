【烏克蘭戰爭】烏指俄軍控制北頓涅茨克大部分地區

俄軍加強於烏克蘭東部頓巴斯地區的攻勢，烏克蘭政府盧甘斯克地區首長周二（5月31日）聲稱，俄軍目前已控制北頓涅茨克的大部分地區，但強調北頓涅茨克目前仍未遭俄軍包圍。

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盧甘斯克（Luhansk）地區首長蓋達伊（Serhiy Gaidai）於網上發文指，隨著俄軍已控制北頓涅茨克（Severodonetsk）大部分地區，加上俄軍持續炮擊導致當地無法運送人道主義物資或疏散平民。

北頓涅茨克市長Oleksandr Striuk早前指，俄軍已佔領半個北頓涅茨克市，形容市内街頭持續有戰鬥，形容整個城市目前一分為二。

北頓涅茨克市在戰前約有10萬人口，Striuk估計目前仍有1.3萬人滯留市内，敦促這批平民逗留地下室避難。

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親俄的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）早前承認，俄軍與親俄部隊的進度遜預期，但指北頓涅茨克約三分之一地區現由俄軍控制。

由於俄軍早前未能佔領烏克蘭首都基輔（Kyiv），他們近日集中部署軍力至北頓涅茨克地區。如俄軍成功奪取此地及鄰近城市Lysychansk，就可宣布成功控制盧甘斯克。

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責任編輯：鄭錦玲