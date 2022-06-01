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【電動車】傳一輛理想ONE因AEB系統未介入導致一死一傷　股價現微升0.3%

股市 10:31 2022/06/01

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【電動車】傳一輛理想ONE因AEB系統未干預導致一死一傷

據內媒報導，一位理想 （02015） ONE車主表示，自己駕車在正常行駛過程中遇到一輛三輪車從路旁右側闖出，兩車發生碰撞導致對方一死一傷。車主指，發生碰撞前，理想ONE的自動緊急制動系統（AEB）完全沒有警示或介入。目前理想汽車未有回覆。

理想汽車今日升0.3%，報100.1元。

報導指，當時車主行車記錄儀記錄顯示正以時速47公里行駛，並在正常道路上行駛，交通燈亦顯示為綠燈。可是，一輛三輪車突然橫向衝出馬路，擋在了車輛前面，而三輪車衝紅燈，事件造成一死一傷。

車主表示，自己和理想溝通後得到的回應是事故未造成氣囊彈出，所以汽車黑匣子沒有記錄當時AEB緊急制動等數據。車主認為AEB不達標或者故障，導致沒有主動避免此次事故，目前的訴求是換車或者退車。

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編輯：姚卓然

港股 理想汽車—W（02015） 交通事故 電動車 汽車

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