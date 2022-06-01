  • 30°C
香港時間 : 2022601日 (三) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】電動車企威馬遞表香港上市　傳集資78億港元、年內可有5款車型在售

新股IPO 11:42 2022/06/01

分享：

分享：

【新股IPO】威馬遞表上市　去年收入升77%、惟虧損擴大至82億人幣

中國電動車生產商威馬控股向港交所主板遞交上市申請。威馬控股去年收入為47.4億元人民幣，按年增77.5%，惟虧損擴大至82億元人民幣，經調整淨虧損為53.6億元人民幣。威馬控股聯席保薦人為海通國際、招銀國際、中銀國際。

據市場消息指，威馬汽車考慮在香港上市中集資約10億美元（約78.4億港元），並可能在今年年底前啟動上市。

據初步招股書，公司電動汽車銷量錄得快速增長，去年電動汽車銷量為44,152輛，按年增長1倍。根據灼識諮詢的資料，公司2021年電動SUV銷量在中國主流市場所有純電動汽車製造商中排名第一，2021年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車製造商中排名第三。

威馬首季售出7,476輛電動車

公司又指，2022年第一季度售出7,476輛電動汽車。於2022年初，公司已調整生產線並控制電動汽車銷量，以提高製造商建議零售價作準備。

公司指，2022年下半年推出M7後，公司預計共擁有5款車型（包括每款車型的各種版本），根據灼識諮詢的資料，這使成為2018年至2022年期間中國所有純電動汽車製造商中推出電動汽車車型數目最多的公司。其中，W6是全球首款也是唯一一款通過其在家庭或工作地點指定停車位自動代客泊車或「記憶」AVP功能實現L4級自動駕駛功能的大批量量產電動汽車車型，而亦預計M7於2023年搭載自主研發的L4級AVP，其硬件已配置為支持未來L5級自動駕駛功能。

一文看清三大中資電動車企4月交付量，小鵬汽車交付量增75%跑出，可見【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

相關文章：

【新股IPO】普洱瀾滄遞交主板上市申請　6月將推新產品線岩冷

【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團FWD因市況波動　據報推遲在港上市計劃　

【新股IPO改革】港交所第4季開始FINI用戶登記及註冊　料明年6月啟用、原預期最早今年末季推

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
港股 電動車 汽車 自動駕駛 IPO

上一篇文章

【下半年展望】野村：亞股短期受3因素困擾惟年底前料有15%升幅　看好7大主題

下一篇文章

【百度9888】集度6.8在自家元宇宙發布概念車　提前公布駕艙、座椅、尾翼細節（圖集）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【美國經濟數據】美國消費者信心指數勝預期　標普20城房價指數按年升幅破紀錄
【美國經濟數據】美國消費者信心指數勝預期　標普20城房價指數按年升幅破紀錄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款