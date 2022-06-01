【新股IPO】電動車企威馬遞表香港上市　傳集資78億港元、年內可有5款車型在售

▲ 【新股IPO】威馬遞表上市 去年收入升77%、惟虧損擴大至82億人幣

中國電動車生產商威馬控股向港交所主板遞交上市申請。威馬控股去年收入為47.4億元人民幣，按年增77.5%，惟虧損擴大至82億元人民幣，經調整淨虧損為53.6億元人民幣。威馬控股聯席保薦人為海通國際、招銀國際、中銀國際。

據市場消息指，威馬汽車考慮在香港上市中集資約10億美元（約78.4億港元），並可能在今年年底前啟動上市。

據初步招股書，公司電動汽車銷量錄得快速增長，去年電動汽車銷量為44,152輛，按年增長1倍。 根據灼識諮詢的資料，公司2021年電動SUV銷量在中國主流市場所有純電動汽車製造商中排名第一，2021年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車製造商中排名第三。

威馬首季售出7,476輛電動車

公司又指，2022年第一季度售出7,476輛電動汽車。於2022年初，公司已調整生產線並控制電動汽車銷量，以提高製造商建議零售價作準備。

公司指，2022年下半年推出M7後，公司預計共擁有5款車型（包括每款車型的各種版本），根據灼識諮詢的資料，這使成為2018年至2022年期間中國所有純電動汽車製造商中推出電動汽車車型數目最多的公司。其中，W6是全球首款也是唯一一款通過其在家庭或工作地點指定停車位自動代客泊車或「記憶」AVP功能實現L4級自動駕駛功能的大批量量產電動汽車車型，而亦預計M7於2023年搭載自主研發的L4級AVP，其硬件已配置為支持未來L5級自動駕駛功能。

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編輯：姚卓然