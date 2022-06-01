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【港股市況】港股6月開局恒指早段曾跌百點　汽車股續上（不斷更新）

股市 10:48 2022/06/01

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港股市況不斷更新

港股6月開局大市平開，恒生指數開報21407點，微跌7點，恒生科技指數跌0.6%，報4456點。阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾1%；友邦 （01299） 升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【10：47】港交所 （00388） 升2%。廣東省政府網站發布《廣東省貫徹落實國務院〈紮實穩住經濟的一攬子政策措施〉實施方案》，其中提出鼓勵符合條件的平台企業依法依規到境外公開募集股份及上市。鼓勵廣發證券等在港設有子公司的省內優質券商加大對企業赴港上市的服務力度，強化港股IPO企業的專業指導和深度培育。

【10：46】君實生物 （01877） 挫逾7%，低見43.7元。

【10：41】恒指最新跌90點，報21325點；科指跌0.7%，報4451點。

【10：32】港交所 （00388） 逆市向上，升幅擴大至近2%，高見345.8元。

【10：28】三桶油向下，中石油 （00857） 跌近2%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌1%。

【10：24】三葉草生物公布，新冠候選疫苗I期臨床試驗完成首批受試者接種，股價升逾14%，高見4.29元。

【10：13】石藥 （01093） 昨日急升後，今早回吐6%，低見7.86元。

【10：13】易居 （02048） 升逾23%，高見0.87元，成交794萬元。

【10：05】泡泡瑪特 （09992） 最新升逾7%，高見32.45元。

【10：04】部分中概股回落，百度 （09888） 跌逾4%；網易 （09999） 跌逾3%。

【09：51】騰訊 （00700） 轉升0.5%；美團 （03690） 跌0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。

【09：49】大市跌幅收窄至約24點，報21390點。

【09：46】中國5月財新製造業PMI為48.1，低於預期的49，前值為46。

【09：46】國融金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升1%；渣打 （02888） 升0.2%；友邦 （01299） 升0.1%。

【09：41】泡泡瑪特 （09992） 升幅擴大至逾5%，高見31.85元。

【09：38】港股開市後早段跌百點，恒指最新跌102點，報21312點；科指跌1.2%，報4428點。

【09：35】MSCI中國指數新貴泡泡瑪特 （09992） 、東方海外  （00316） 升3%；特步  （01368） 升逾2%；招金 （01818） 跌逾1%。

【09：33】吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 分別升逾3%；比亞迪 （01211） 升0.6%。財政部、稅務總局昨日發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告，對購置日期在今年6月1日至12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

【09：25】山東國信 （01697） 以約50.4億元人民幣出售兩項資產，料收益約21.7億元人民幣，股價高開逾37%。

【09：24】基石藥業 （02616） 復牌，股價低開逾14%。

【生科股】基石藥業去年7月認購FLN涉違公司政策　主席江寧軍被逼退位、但留任執董　明起復牌

【09：23】貝殼  （02423） 績後升逾12%，報34.8元破頂。貝殼首季收入125.47億元人民幣，按年跌39.4%；經調整淨利潤2927.6萬元，按年少98.1%。

【業績｜中概股】貝殼開市彈高12%　首季收入跌39.4%、經調整利潤降至2800萬人幣　計劃回購10億美元ADS

【09：21】恒生指數開報21407點，跌7點，恒生科技指數跌0.6%，報4456點。阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾1%；友邦 （01299） 升逾1%。

【09：17】【新股IPO】威馬遞表上市　去年收入升77%、惟虧損擴大至82億人幣

【09：13】期指開報21285點，低開109點或0.5%。

【08：53】恒指黑期升約134點，報21433點；道指期貨升204點，報33194點。

【08：39】【中美關係】美商務部長︰考慮將更多中國企業加入實體清單

【07：49】【美國通脹】拜登經濟顧問：白宮考慮降低關稅以對抗通脹

【07：45】港股ADR收報21295點，跌120點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報52.51元，較港收市價高0.41元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報357.32元，較港收市價低5.08元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.2元，較港收市價低2.05元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場聚焦美國總統拜登與儲局主席鮑威爾討論通脹問題，美滙指數曾升穿102關，美10年期債息曾上試2.88厘。道指最多跌460點，其後跌幅收窄，收跌222點，跌幅為0.67%，報32990點；納指跌49點，漲幅為0.41%，報12081點；標指跌26點，跌幅為0.63%，報4132點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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