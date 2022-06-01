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【港股市況】港股6月開局　恒指黑期升約134點、道指期貨升204點（不斷更新）

股市 09:17 2022/06/01

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港股市況不斷更新

港股6月開局，大市若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約120點，恒指料開報21295點。滙豐 （00005） ADR折合報52.51元，較港收市價高0.41元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報357.32元，較港收市價低5.08元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.2元，較港收市價低2.05元或2.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：17】【新股IPO】威馬遞表上市　去年收入升77%、惟虧損擴大至82億人幣

【09：13】期指開報21285點，低開109點或0.5%。

【08：53】恒指黑期升約134點，報21433點；道指期貨升204點，報33194點。

【08：39】【中美關係】美商務部長︰考慮將更多中國企業加入實體清單

【07：49】【美國通脹】拜登經濟顧問：白宮考慮降低關稅以對抗通脹

【07：45】港股ADR收報21295點，跌120點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報52.51元，較港收市價高0.41元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報357.32元，較港收市價低5.08元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.2元，較港收市價低2.05元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場聚焦美國總統拜登與儲局主席鮑威爾討論通脹問題，美滙指數曾升穿102關，美10年期債息曾上試2.88厘。道指最多跌460點，其後跌幅收窄，收跌222點，跌幅為0.67%，報32990點；納指跌49點，漲幅為0.41%，報12081點；標指跌26點，跌幅為0.63%，報4132點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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