港股六月開局失利　美團業績前股價軟

港股六月開局跌市收場，恒生指數全日跌120點，收報21294點。美團 （03690） 股價在明日公布業績前偏軟跌逾2%；港交所 （00388） 股價今日再升逾1%，報344元。速睇今日新聞精點↓↓

1.港股6月開局失利恒指跌120點：港恒生指數收報21294點，跌120點。【詳細報道】

2.美團明日業績虧損料擴大：美團明日公布季績，疫情拖累外賣收入放緩、虧損擴大成定局，預計第三季始反彈。【詳細報道】

3.華置慶百周年向市民派錢：華人置業慶成立100年向員工派1萬元，合資格市民最多獲300元獎、「默書100分」都有獎。【詳細報道】

4.上海解封出行漸恢復：上海今起進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，逾40家上海旅游景區重新開放。【詳細報道】

5.世衛指猴痘症夏季或加劇傳播：世衛專家警告，隨著夏季來臨，或加速猴痘症傳播。【詳細報道】

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【13：00】港股六月開局，恒生指數低開後走勢向下，半日跌159點，收報21255點，但沽壓未算嚴重，大市半日成交額764億元。車股受惠國策逆市上揚，升幅介乎1-2%。另外，領展 （00823） 剛公布業績增加派息，午後股價表現值得留意。速覽精點↓↓

1.港股半日偏軟汽車股逆市造好：恒生指數半日跌159點，收報21255點；國指跑輸大市，報7324點；科技指數報4406點。【按此】

2.比亞迪股價創新高洽購非洲鋰礦：據內媒報道，比亞迪 正在洽談收購6座非洲鋰礦礦山，比亞迪股價早段高見285.4元，創今年以來高位。【按此】

3.領展末期基金派息146.08仙：領展公布全年業績，截至今年3月底止全年度，可分派總額按年升6.8%；末期每基金單位分派146.08仙。【按此】

4.耀才證券舉行招聘日：耀才證券 （01428） 將於下周三至四（6月8至9日）舉行招聘日，包括法律部、行政部、資訊科技部、物業部及客戶服務部等【按此】

5.尖沙咀栢麗購物大道風光不再：風光一時的購物熱點尖沙咀栢麗購物大道向城規會申請改劃為食肆及商店等用途，發展自助餐廳、咖啡室及茶室等，日後或有望吸引更多人流到訪【按此】

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【09：00】港股6月開局，未見受美股隔晚下跌影響，恒指黑期現於亞洲交易時段升約134點，道指期貨亦升逾200點。留意美商務部長表示，考慮將更多中國企業加入實體清單，限制中資企業向美國進口貨品。速睇開市前精點↓↓【今早《ET開市直擊》有唐牛為你即市分析港股市況】

1.港股6月開局亞股時段先造好：恒指黑期升約134點，報21433點；道指期貨升204點，報33194點。【按此】

2.美國擬將更多中國企業加入實體清單：美國商務部長指，部分中國不良企業正涉嫌違反美國制裁措施，正積極考慮將更多中國企業加入「實體清單」。【按此】

3.國務院「33條」穩經濟哪項最有驚喜：國務院印發6大方面共33條政策措施。分析指部分超預期，如財政加力、货币政策還有進一步空间，支持平台經濟發展等。【按此】

4.加元七天定存年息最高12厘：較各間銀行存期7天的加元定存利率，全部年息均有10厘或以上。【按此】

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*5月31日（星期一）＊

港股於5月最後一個交易日造好，恒生指數尾市抽升，全日升291點，收報21415點。汽車股尾市抽升受惠利好政策出台，投資者留意。速覽新聞精點↓↓

1.港股5月升市收場 6月有望向好：港股5月最後一個交易日造好，恒生指數升291點收報21415點，主板全日成交額2456億元。綜合5月份港股表現窄幅上落，恒指升326點，升幅1.5%。【按此】

2.內地下半年減半徵收購置稅：內地下半年減半徵收購置稅、30萬元人幣2.0升或以下排量車輛受惠。【按此】

3.油價難回落100美元之下：在俄油供應遞減下，原油供需缺口因此更大，導致油價企於高位，預期油價今年回落至100美元以下的機會偏小。【按此】

4.打工仔收「綠色炸彈」如何醒目報稅：特許公認會計師公會香港分會表示，將於6月27日至30日一連4日，為市民提供免費稅務諮詢服務【按此】

5.話你知如何一個月閃賺5厘高息：現時距離聯儲局於6月16日議息不足一個月，宜先開立1個月或以下較短期的人民幣定期存款【按此】

6.迪士尼6月招聘全職起薪點1.4萬元起：香港迪士尼指，現開放超過300個全職及300個兼職可供申請，當中主要是屬於前綫演藝人員的職位【按此】

7.英國再增71宗猴痘症確診：全球猴痘症患者人數進一步增加，英國再增71宗確診個案，非洲國家尼日利亞亦宣布錄得1宗死亡個案。【按此】

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2.由暑期工晉升CEO 美聯布少明︰做代理最緊要與時並進！

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【13：00】港股低開後反彈，恒生指數半日升91點，收報21215點。內地今早公布5月份製造業指數勝過市場預期，電力股炒上。另外，美團 （03690） 股價於業績前上衝，升穿180元關。速覽新聞精點↓↓

1.恒股低開後反彈 50天綫上整固：港股今早先跌後反彈，第二日在50天綫（約20939點）樓上整固，長綫有望完成築底。【按此】

2.第三階段放寬社交距離措施未必下月推出：行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，香港疫情受控但處於膠著狀態，預告未必會在6月下旬落實第三階段放寬社交距離措施。【按此】

3.上海6月起大規模解封商戶有序復營：上海將在6月1日起，在疫情可控的前提下，將全面實施疫情防控常態化管理。商戶有序恢復線下營業【按此】

4.富衛FWD據報推遲在港上市：市場消息指，李澤楷下富衛集團（FWD）基於市況波動，因此決定推遲在香港的首次公開發行（IPO）計劃。【按此】

5.MIRROR演唱會實名購票暫未售韾：MIRROR演唱會門票今早10時開始公開發售，不少網民均指未能成功進入網站購票，只能不停重新載入網頁。【按此】

6.白石角Silicon Hill入場費496.8萬元：新地大埔白石角新盤Silicon Hill第1期，鐵定於周五（6月3日）首輪推售188伙，入場折實為496.8萬元。【按此】

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【09：15】美股上日休市，港股恒指黑期於今早亞洲交易時段偏軟，於21000點窄幅上落。提提你：（1）內地稍後9點半公布5月份製造業採購經理人指數（2）青島啤酒 （00168） 遭復星悉數減持套現41億（3）歐盟就對俄實施石油禁運達成共識（4）《ET開市直擊》為你即市分析市況，解答個股疑難【按此】

1.港股低開後偏軟：港股低開後走勢偏軟，恒指現企在21000點之上爭持。【按此】

2.青啤 （00168） 遭減持股價反升逾4%：青島啤酒 （00168） 遭大型股東復星國際 （00656） 悉數減持，配售價62元，較收市價65.05元折讓4.69%，涉資41.4億元。【按此】

3.印度據報向逾500家中國公司查帳：有報道引述消息人士指，印度企業事務部已開始檢查500多家中國公司的帳簿。除了中興 （00763） 和vivo，還包括小米 （01810） 、Oppo、華為技術，以及阿里巴巴 （09988） 在印度的幾個單位。【按此】

4.歐盟就對俄實施石油禁運達成共識：歐盟領導就動禁運部分俄羅斯石油達成共識，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，制裁措施將禁止從俄羅斯購買海運到成員國的原油和石油產品。【按此】

5.拜登今晤儲局主席鮑威爾談遏制通脹計劃：美國總統拜登將於今晚與聯儲局主席鮑威爾會面，討論美國及全球經濟，尤其對抗高通脹的一事。【按此】