【美企業績】Salesforce首季業績佳　調高每股盈利預測、盤後彈9%

▲ 【美企業績】Salesforce首季業績佳 調高每股盈利預測

人力資源軟件商Salesforce（美：CRM） 公布，截至4月底止首季，收入按年升24%至74.1億美元勝預期，利潤按年下跌94%至2800萬美元；每股經調整盈利為0.98美元，優於市場預期的0.94美元。

股價方面，Salesforce在盤後彈高9.2%，報175美元。

公司在市場動盪下，仍錄得強勁需求。公司目前剩餘的業績義務（即尚未完成的合同銷售額）增長了21%，至215億美元。而經調整經營溢利率為17.6%。不過，公司首席財務官Amy Weaver表明，公司將在招聘中更加「慎重」（more measured）。

Salesforce下調年度收入預測，但調高每股盈利預測，公司預計2023年營收將達317億至318億美元，按年增長20%，此前指引為320億至321億美元，而每股盈利指引為介乎4.74至4.76元。另外，Salesforce預期，第二季每股盈利介乎1.01至1.02元，收入介乎76.9億至77億元，按年升約21%。

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編輯：姚卓然