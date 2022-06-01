  • 28°C
香港時間 : 2022601日 (三) 07:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點

股市 07:00 2022/06/01

分享：

分享：

美股跌幅收窄    道指跌222點

美股三大指數下跌，道指曾跌460點，收市跌幅收窄至222點，納指跌0.4%，美國總統拜登與聯儲局主席鮑威爾會面後，未有重要的宣布，美滙指數回順至101.8水平，美國10年期債息升至2.84厘。

拜登：抗擊通脹是儲局主要職責

美國總統拜登罕有會見聯儲局主席鮑威爾，拜登表示雖然自己的首要任務是遏制物價上漲，但這亦是聯儲局的主要職責，這令市場聯想到40年前，時任總統列根與時任儲局主席沃爾克的會面。

列根亦是在物價飛漲的環境下尋求連任，當時總統辦公廳主任直接表示：總統命令你在選舉前不要提高利率。

而拜登最新表示，解決通脹問題，先從一個簡單的原則開始：尊重聯儲局，尊重聯儲局的獨立性，他以前是這樣做，未來還是會繼續這樣做。分析認為在11月美國中期選舉前，拜登要將處理通脹的責任甩開。

夜期跌260點    阿里美股低港2%

夜期跟隨美股波動，跌260點，阿里巴巴美股 (Alibaba, 美：BABA) 低港股收市價2%，騰訊 （00700） ADR低港股1%，中概股上升，納指金龍中國指數升大約4%。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】夜期跌80點 中國官方PMI今揭盅 儲局理事沃勒撑 未來幾次會議各加息0.5厘
2022/05/31
【ET財經早點1分鐘】夜期跌80點 中國官方PMI今揭盅 儲局理事沃勒撑 未來幾次會議各加息0.5厘
【ET財經早點1分鐘】滙豐ADR挑戰1個月高位 夜期漲百點 上海推重振經濟計畫 內銀谷放貸力度
2022/05/30
【ET財經早點1分鐘】滙豐ADR挑戰1個月高位 夜期漲百點 上海推重振經濟計畫 內銀谷放貸力度
【ET財經早點1分鐘】美滙跌穿102 納指大升2.7% 阿里巴巴美股高港14% 夜期急漲619點
2022/05/27
【ET財經早點1分鐘】美滙跌穿102 納指大升2.7% 阿里巴巴美股高港14% 夜期急漲619點
【ET財經早點1分鐘】儲局公布會議紀錄後 道指升191點 阿里今放榜聚焦疫情影響 友和招股入場費5252元
2022/05/26
【ET財經早點1分鐘】儲局公布會議紀錄後 道指升191點 阿里今放榜聚焦疫情影響 友和招股入場費5252元
【ET財經早點1分鐘】道指跌500點後倒升 美短債息跌穿2.5厘 夜期跌142點 滙豐ADR高港4%
2022/05/25
【ET財經早點1分鐘】道指跌500點後倒升 美短債息跌穿2.5厘 夜期跌142點 滙豐ADR高港4%
阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 騰訊控股（00700） 中國概念股 列根 港股 ADR 拜登 指數 美滙指數 選舉

上一篇文章

【美企業績】惠普季度收入按年增長3.9%勝預期　股價盤後穩

下一篇文章

【開市9點半】瑞銀財管：內地防疫放鬆跡象 中資股難再跑輸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【美國經濟數據】美國消費者信心指數勝預期　標普20城房價指數按年升幅破紀錄
【美國經濟數據】美國消費者信心指數勝預期　標普20城房價指數按年升幅破紀錄
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款