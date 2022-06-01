【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點

美股跌幅收窄 道指跌222點

美股三大指數下跌，道指曾跌460點，收市跌幅收窄至222點，納指跌0.4%，美國總統拜登與聯儲局主席鮑威爾會面後，未有重要的宣布，美滙指數回順至101.8水平，美國10年期債息升至2.84厘。

拜登：抗擊通脹是儲局主要職責

美國總統拜登罕有會見聯儲局主席鮑威爾，拜登表示雖然自己的首要任務是遏制物價上漲，但這亦是聯儲局的主要職責，這令市場聯想到40年前，時任總統列根與時任儲局主席沃爾克的會面。

列根亦是在物價飛漲的環境下尋求連任，當時總統辦公廳主任直接表示：總統命令你在選舉前不要提高利率。

而拜登最新表示，解決通脹問題，先從一個簡單的原則開始：尊重聯儲局，尊重聯儲局的獨立性，他以前是這樣做，未來還是會繼續這樣做。分析認為在11月美國中期選舉前，拜登要將處理通脹的責任甩開。

夜期跌260點 阿里美股低港2%

夜期跟隨美股波動，跌260點，阿里巴巴美股 (Alibaba, 美：BABA) 低港股收市價2%，騰訊 （00700） ADR低港股1%，中概股上升，納指金龍中國指數升大約4%。