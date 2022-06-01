【開市9點半】瑞銀財管：內地防疫放鬆跡象 中資股難再跑輸

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【恒指夜期+ADR】夜期跌260點 阿里美股低港2.1%（不斷更新）
瑞銀財富管理相信，中國股市跑輸環球其他股市的情況不會持續下去，原因是內地防疫措施有放鬆跡象，加上中央推出進一步刺激經濟措施，而且中資股現估值吸引。因此，中國股市繼續會是該行在亞洲區股市中看好的市場，年底前料可錄雙位數回報。
今年以來環球股市下跌，納指累跌22.4%，滬深300指數累跌17.2%，計及美元滙價因素，A股市場累跌21.1%。
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欄名 : 開市9點半