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【開市9點半】瑞銀財管：內地防疫放鬆跡象 中資股難再跑輸

股市 06:01 2022/06/01

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瑞銀財富管理相信，中國股市跑輸環球其他股市的情況不會持續下去，原因是內地防疫措施有放鬆跡象，加上中央推出進一步刺激經濟措施，而且中資股現估值吸引。因此，中國股市繼續會是該行在亞洲區股市中看好的市場，年底前料可錄雙位數回報。

今年以來環球股市下跌，納指累跌22.4%，滬深300指數累跌17.2%，計及美元滙價因素，A股市場累跌21.1%。

重點新聞：

1.【大行報告】瑞銀財富管理：中國股市不會持續跑輸環球　年底前料可錄雙位數回報

2.【美股焦點】摩根士丹利：美股再升空間有限　早前升市僅屬熊市反彈

3.【業績｜中概股】貝殼首季收入跌39.4%、經調整利潤降至2800萬人幣　計劃回購10億美元ADS

4.【618購物節】小米「618狂歡節」晚上8時開跑　僅花14分10秒零售金額破10億人幣　阿里巴巴、京東美股齊揚

5.【歐洲通脹】歐盟通脹破紀錄　法國通脹37年最勁

6.【烏克蘭戰爭】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識　國際油價周二走高

7.【生科股】基石藥業去年7月認購FLN涉違公司政策　主席江寧軍被逼退位、但留任執董　明起復牌

8.【旅遊保險】保聯：旅遊保險一般不會保障新冠肺炎引致損失

9.【新股IPO】普洱瀾滄遞交主板上市申請　6月將推新產品線岩冷

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