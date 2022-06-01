【上海解封】瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股

經過多月疫情，內地經濟在復甦路上開始傳出正面消息，先有國務院近期連環推出大量提振經濟的措施，其次是早前深受疫情影響的上海由今日起解封，本港上市的中資股部分板塊走勢近期亦見改善。瑞銀發表報告指，國務院在5月23日召開的會議向各級政府發出「經濟發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵」的訊號，旨在提振市場信心，確保地方更加重視穩定經濟增長。該行相信，內地A股估值有望於今年見底，企業業績公布後或提供更多投資機會。

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憧憬內地經濟藉中央新一輪措施改善，瑞銀亦推薦16隻本港及內地上市，潛在受惠內地經濟復甦的中資股，主要來自旅遊、醫藥和科技等產業。

瑞銀推薦內地經濟改善受惠股份：

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國務院早前的常務會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難，要採取一攬子針對性強有力有效區間調控舉措，實施６方面３３項措施，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1,400多億元人民幣，此舉將使全年減退稅達2.6萬億元人民幣；普惠小微貸款年內延還本付息；階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣等等。會議並決定優化復工達產政策，保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制。

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