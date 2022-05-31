【消費券】第二輪消費券年中登場 AlipayHK夥新地商場推獨家消費優惠 點攞盡175元獎賞?

財政師師長陳茂波早前宣布，預期將在暑假期間分期發放第二階段、總值5,000元的電子消費券，更會新增兩款儲值支付工具，分別為中銀香港的BoC Pay及匯豐銀行的PayMe，各大營辦商也積極推優惠吸客。其中AlipayHK與新鴻基地產首次合作推出獨家優惠，即日起使用AlipayHK在新鴻基地產旗下25個商場消費，可享受高達175元獎賞優惠。另外，新地商場亦將會開通AlipayHK小程式，The Point會員可以用小程式儲消費積分及享受限時積分獎賞。

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由5月18日至9月15日，以AlipayHK在25個新地商場單筆消費滿400元，可享受25元即減優惠，單筆消費200元，則可即減10元。每位用戶於推廣期內每月可領取25元立減禮券，及10元立減禮券各一次，合共最多各5次，即可領取總值港幣175元獎賞。另外，AlipayHK全新用戶更可額外獲得50元新地商場迎新禮券。

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此外，當AlipayHK小程式開通後，用戶可以透過小程式登記成為The Point會員並連結AlipayHK賬戶，即可獲得新地商場迎新禮券，消費更可賺取額外積分獎賞。

以上25個新地商場，包括觀塘apm、屯門卓爾廣場、薄扶林置富南區廣場、將軍澳東港城、北角匯、沙田HomeSquare、屯門錦薈坊、上水廣場、葵芳新都會廣場、上水新都廣場、新蒲崗Mikiki、旺角MOKO新世紀廣場、柴灣新翠商場、沙田新城市廣場、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、大埔超級城、荃灣荃錦中心、荃灣廣場、大埔新達廣場、屯門V city、南昌V Walk、銅鑼灣WTC世貿中心、元朗YOHO MALL形點及元朗廣場。

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支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示：「AlipayHK連續第二年獲甄選成為派發消費券的支付工具，除了多謝政府信任外，亦感激市民的支持，令AlipayHK成為去年最多人選擇領取消費券的電子錢包。新地商場遍及各大住宅區，商場租戶覆蓋超市百貨、時裝服飾、美容保健、電子產品、手錶珠寶、餐廳等類別，都是AlipayHK龐大用戶群日常主要消費場所。很榮幸能夠與新地商場達成是次合作，相信在消費券及各商戶提供給AlipayHK的優惠帶動下，定能刺激場內消費。」



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新鴻基地產代理有限公司租務部（商場市務及客戶關係）總經理馮翊琳表示：「我們很高興與AlipayHK合作推出獨家消費狂賞，相信活動能吸引更多顧客到新地商場消費，讓顧客盡享購物優惠；此外，The Point會員以AlipayHK消費之後，即能便捷地於AlipayHK小程式登記積分，享受優越的消費體驗。」



AlipayHK經已覆蓋全港超過9成線下商戶，當中包括超級市場、生活百貨、食肆、便利店、街市、電器零售店、大型商場、戲院等熱門商戶，除了消費，更提供賬單繳費、搭車、外賣等服務，令AlipayHK用戶可隨時隨地用消費券消費。

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記者：陳詠妍



