【耀才疫市招聘】耀才證券6月8至9日舉辦招聘日　涉行政、IT、客服等部門

▲ 耀才證券宣布將於6月8至9日在耀才香港總辦事處舉行大型招聘日。

過去一年疫市經濟不穩，本地證券商耀才證券（01428）繼續錄得不錯業績，第五波疫情來襲，仍然保持發放每月花紅獎勵及優厚的年終花紅。耀才證券今（1日）更宣布在逆市下大肆擴軍，將於6月8至9日在耀才香港總辦事處舉行大型招聘日，招聘對象包括：法律部、行政部、資訊科技部、物業部及客戶服務部等，涉及10大崗位人才：

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耀才證券指，該集團在疫情下迎難而上，時刻緊握市場機遇，2021/22年度稅後純利達到5.59億元，客戶戶口總數更攀升至超過52萬個。耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨著客戶群日漸壯大，為了開拓業務及持續提升服務質素，集團不斷招攬人才，逆市擴充，為集團業務的進一步躍升做好充分的準備功夫，及為未來市況轉好時作好準備。

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將安排經導師 提供在職培訓

耀才證券亦會安排經驗豐富的導師，為新聘員工提供客戶服務相關在職培訓課程，助適應新環境及盡展潛能，與該集團共同進步。

許繹彬又指，集團一向視員工為重要資產，不但經常舉辦員工活動以加強團隊之間的凝聚力，同時亦提倡「一分耕耘、一分收穫」的工作理念，設立多種具鼓勵性的優厚福利。

集團今年初更向全體員工派發豐厚花紅，人人有份，有個別表現卓越的員工更獲發放年終花紅加每月花紅合共高達37個月，嘉許員工過去一年的付出。

記者：張寶燕

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