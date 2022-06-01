  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (三) 10:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【耀才疫市招聘】耀才證券6月8至9日舉辦招聘日　涉行政、IT、客服等部門

商業 10:00 2022/06/01

分享：

分享：

耀才證券宣布將於6月8至9日在耀才香港總辦事處舉行大型招聘日。

過去一年疫市經濟不穩，本地證券商耀才證券（01428）繼續錄得不錯業績，第五波疫情來襲，仍然保持發放每月花紅獎勵及優厚的年終花紅。耀才證券今（1日）更宣布在逆市下大肆擴軍，將於6月8至9日在耀才香港總辦事處舉行大型招聘日，招聘對象包括：法律部、行政部、資訊科技部、物業部及客戶服務部等，涉及10大崗位人才：

    點擊圖片放大

耀才證券指，該集團在疫情下迎難而上，時刻緊握市場機遇，2021/22年度稅後純利達到5.59億元，客戶戶口總數更攀升至超過52萬個。耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨著客戶群日漸壯大，為了開拓業務及持續提升服務質素，集團不斷招攬人才，逆市擴充，為集團業務的進一步躍升做好充分的準備功夫，及為未來市況轉好時作好準備。

【人才管理】高管態度決定打工仔去留　調查揭10大流失人才因素

【疫市筍工】英國小島聘請小學校長　年薪61萬教4個學生

將安排經導師 提供在職培訓

耀才證券亦會安排經驗豐富的導師，為新聘員工提供客戶服務相關在職培訓課程，助適應新環境及盡展潛能，與該集團共同進步。

許繹彬又指，集團一向視員工為重要資產，不但經常舉辦員工活動以加強團隊之間的凝聚力，同時亦提倡「一分耕耘、一分收穫」的工作理念，設立多種具鼓勵性的優厚福利。

集團今年初更向全體員工派發豐厚花紅，人人有份，有個別表現卓越的員工更獲發放年終花紅加每月花紅合共高達37個月，嘉許員工過去一年的付出。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【集體回憶】珍寶海鮮舫6月離港！　盤點5大香港集體回憶（多圖）
2022/05/31
【集體回憶】珍寶海鮮舫6月離港！　盤點5大香港集體回憶（多圖）
【餐飲業回暖】 戶戶小廚進駐香港仔　夥7間餐廳服務5個地區
2022/05/31
【餐飲業回暖】 戶戶小廚進駐香港仔　夥7間餐廳服務5個地區
【疫市營商】城大調查：網上叫車平台客人先評分　司機小費將減少
2022/05/31
【疫市營商】城大調查：網上叫車平台客人先評分　司機小費將減少
【空運物流】國泰、漢莎及瑞士世界貨運合作　擴展香港往來歐洲空運物流
2022/05/31
【空運物流】國泰、漢莎及瑞士世界貨運合作　擴展香港往來歐洲空運物流

你可能感興趣

【集體回憶】珍寶海鮮舫6月離港！　盤點5大香港集體回憶（多圖）
17:50 2022/05/31
【集體回憶】珍寶海鮮舫6月離港！　盤點5大香港集體回憶（多圖）
【餐飲業回暖】 戶戶小廚進駐香港仔　夥7間餐廳服務5個地區
17:30 2022/05/31
【餐飲業回暖】 戶戶小廚進駐香港仔　夥7間餐廳服務5個地區
【疫市營商】城大調查：網上叫車平台客人先評分　司機小費將減少
19:00 2022/05/31
【疫市營商】城大調查：網上叫車平台客人先評分　司機小費將減少
職位招聘 疫情 證券商 行政 服務 香港 花紅

下一篇文章

【疫市營商】城大調查：網上叫車平台客人先評分　司機小費將減少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款