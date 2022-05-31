▲ 【內房危機】正榮地產：未能按計劃5月底支付多項票據利息 另預期6月初無法支付一筆1372萬美元票息、料構成違約

多間內房危機未止，正榮地產 （06158） 發公告承認公司缺乏充足財務資源，未能按原定計劃於周一（5月31日）前支付5項票據利息，此外預期不支付最後寬限期為6月5日的2019年11月票據，利息涉約1372.5萬美元（約1.07億港元），估計會構成違約事件。

上述5項票據包括2020年5月票據、2021年6月票據、2020年9月票據、2020年6月票據及2020年1月票據各自的利息。

正榮地產：運營受到顯著影響 資產處置進度亦有所推遲

正榮地產稱，過去數月為解決流動性問題採取各種措施，但3月以來，受疫情急增及上海和其他城市封控影響，正榮地產的運營受到顯著影響，銷售及資產處置的進度亦有所推遲。

正榮地產又指，除房地產市場環境及金融環境等不利因素外，上海封控的規模無法預料且時間遠較預期長，榮地產合約銷售及流動資金的緊張狀態仍未得到根本性改善。

正積極探討解決流動性問題 制定整體計劃

正榮地產強調為保障債權人的整體利益，公司及其顧問正積極探討一切可行解決方案以解決流動性問題，並且已著手評估其經營狀況及資本結構以制定整體計劃，力求提升業務穩定性並尋求與全體利益相關者達成一致的解決方案。

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

相關文章：

【內房危機】佳源國際大股東沈天晴股份上周五再遭強制出售3.14億股 續停牌待刊發出售資產通告

【內房危機】富力地產10億人幣出售海南省海口市項目予力量發展 後者同由富力大股東張力掌舵、兒子張量為大股東