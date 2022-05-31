【ATV】亞洲電視稅前虧損按年擴大近9成　娛樂業務收入大增仍蝕過千萬元

▲ 亞洲電視稅前虧損虧年擴大近9成，娛樂業務收入大增仍蝕過千萬元。

亞洲電視（00707）公佈截至去年底止全年業績。集團期內收入約1.589億元（人民幣，下同），按年升3.1%；稅前虧損約4.063億元，按年擴大88.1%。每股虧損約0.026元。與2020年一樣，公司宣佈不派息。

亞洲電視現時共經營4項業務，分別是成品布料之加工、印花及銷售及分包服務以及布料及成衣貿易業務；放債業務；證券投資及經紀服務業；以及媒體、文化及娛樂業務。

期內，布料及貿易業務去年錄7650萬元收入，按年大減兩成。放債業務去年貢獻之利息收入約530萬元，按年倒退17.2%。投資及經紀服務業務收入40萬元，扭轉2020年的910萬元的虧損。

娛樂平台中長線將覆蓋其他華語區域

至於媒體、文化及娛樂業務，去年收入按年增加83.1%至6720萬元。集團解釋，主要受贊助收入及拍攝及放映收入改善帶動所致。由於採用嚴格的成本控制措施，加上贊助收入及拍攝及放映收入有所改善，可報告分類虧損較截至2020年度的7720萬元改善，惟去年有關業務虧損仍錄1630萬元。

集團表示，其專注於媒體，文化及娛樂業務，旨在縱向擴展，為客戶提供從創意製作到媒體傳遞的「一站式」 廣告解決方案。在中長線發展中，預計其平台將覆蓋其他華語區域。集團將策略性地重點發展馬來西亞、香港和台灣，然後再轉移到人口眾多的其他國家。

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