【穩定幣幣災】比特幣、以太坊5月以來分別跌27%和38%　所有數字資產AUM兩個月跌29%

穩定幣TerraUSD（UST）、用來平衡TerraUSD價值的加密貨幣Terra（LUNA）早前崩盤，引爆投資者對虛擬資產信心危機。虛擬貨幣交易平台CryptoCompare發表報告，受累LUNA和UST崩潰給加密貨幣帶來衝擊波，5月截至26日，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）分別下跌了27.3%和38.1%，是兩個最大的加密貨幣在動盪的一個月後的急跌。

報告指，自今年4月以來至5月26日﹐所有數字資產投資產品的資產管理規模下降了28.6%，至342億美元。

每周淨流入量平均為6650萬美元，而4月份每周平均流出量為4960萬美元。基於比特幣的產品每周平均流入6340萬美元，而以太坊每周平均流出1320萬美元。

5月，比特幣的AUM下降了26.8%，至240億美元，同時略微增加了市場份額，目前佔總AUM的70.1%，高於4月的68.1%。以太坊的AUM下降了33.9%至85.2億美元。

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