【生科股】基石藥業復牌後瀉14%　去年7月認購FLN涉違公司政策　主席江寧軍被逼退位、但留任執董

▲ 【生科股】基石藥業去年7月認購FLN涉違公司政策 主席江寧軍被逼退位、但留任執董 明起復牌

今年4月起因延遲刊發財務報告而須停牌的基石藥業 （02616） 終於公布去年業績。基石藥業去年收入2.43億元（人民幣，下同），按年少76.5%，研發開支13.05億元，按年少7.0%；虧損約19.2億元，按年增57.3%；每股蝕1.65元。

基石藥業今日復牌，開市即瀉14.3%，報4.32元。

基石藥業此前未能刊發業績的原因是，核數師注意到基石藥業去年7月透過旗下CStone Pharm （HK）將2.277億港元投資於招銀國際金融發行的基金掛鈎票據（FLN），故須獨立核數師調查投資事項的包括有效性及可收回性相關的資料。

主席李偉口頭批准開展投資招銀國際 惟最終認購FLN

當時財務副總裁其後向時任董事會主席兼首席執行官江寧軍建議，應使用其閒置資金投資招銀國際及招銀國際金融的銀行集團，聲稱投資事項能產生低風險的良好回報。財務副總裁根據江寧軍的口頭批准開展投資招銀國際及招銀國際金融的銀行集團。

其後基石藥業在7月斥2.277億元認購認購基金掛鈎票據。

雖然上述投資金額低於外部支付的簽名授權門檻的5000萬美元（約3.9億元），然而，基石藥業投資政策僅批准特定投資工具，包括美國政府證券、美國公司證券等，但該基金所持投資不在獲批工具名列。此外公司的投資政策明確禁止投資於衍生證券。

調查：基石藥業缺乏穩健投資政策

調查指，基石藥業缺乏穩健的投資政策及程序；作出投資決定的公司人員與審查或批准建議投資的人員之間並無職責分離；及當時的財務副總裁離開本集團前交接不充分。審核委員會及董事會的意見則認為，投資事項違反公司嚴禁投資衍生證券的投資政策。

董事會決議江寧軍應終止擔任董事會主席，但會留任執行董事，由非執董李偉接仼。並將外部支付的簽名授權門檻從5000萬美元降至300萬美元。

受累授權費收入減少 虧損擴大

基石藥業稱虧損主要是由於授權費收入減少、商業化上市產生的銷售及市場推廣開支增加，並被阿伐替尼及普拉替尼的銷售收入增加所抵銷。

基石藥業提到，去年4款產品獲授7項NDA（新藥申請）批准；3款產品成功上市，包括阿伐替尼、普拉替尼及舒格利單抗，同時第四款產品艾伏尼布也即將上市；遞交6項NDA申請，用於其他適應症或區域拓展。

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