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【旅遊保險】保聯：旅遊保險一般不會保障新冠肺炎引致損失

Hot Talk 21:52 2022/05/31

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香港保險業聯會表示，隨着各地放寬旅遊限制，不少市民已開始計劃外遊。有見及此，保聯向會員公司收集了旅遊保險中有關新冠病毒病的保障的最新資料，提醒外遊人士在買旅遊保險時應注意事項。

注意事項包括：旅遊保險通常將「2019 冠狀病毒病」或世界衞生組織或任何政府機構公告的傳染病所引起的任何損失、損害、費用、責任或任何其他金錢損失納入除外責任事項。換言之，旅遊保險一般不會保障「2019 冠狀病毒病」引致任何損失。然而，部分保險公司選擇為已符合香港或目的地政府規定的疫苗接種要求之旅客， 提供相關的伸延保障。因此，受保人必須確保自己符合相關政府 ／當局的疫苗接種規定。

保聯：受保人因限制入境而取消行程　一般不在保障範圍

一般來說，受保人因限制入境（如被拒入境、未能取得簽證或未能符合疫苗接種規定）而取消行程／熔斷機制下需要滯留海外，並非旅遊保險的指定受保風險，故不在保障範圍之內。受保人應向旅遊營運商或服務供應商申請退還相關的預付旅遊費用，例如：航空公司、酒店或旅行社等。

另外，倘受保人於旅遊期間因個別情況需要延長保障期，應於保單原有保障期完結前向保險公司申請，保險公司將會考慮收取額外保費以延長其保障期。由於不同保險公司的保單條款有異，確實保障範圍需要以保單條款為準，如有疑問，應向保險公司／保險中介人查詢。

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