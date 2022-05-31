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【虛擬經濟】柴犬幣創辦人忽然消失 所有推文及博客文章被刪 SHIB價格未見大跌

環球政經 22:07 2022/05/31

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加密貨幣柴犬幣（Shiba Inu）的創始人Ryoshi，近日發現刪除了他之前的所有推文，就連其Twitter亦再無任何文章。此外他還刪除了所有Shiba In博客，包括歷史上首篇文章「所有的 Shiba 萬歲」（All Hail the Shiba）。SHIB在Medium平台上的4篇博客文章亦被全部刪除，網頁只剩下顯示Error 410（用戶停用或刪除了他們的帳戶）的訊息。

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最令人驚訝的是，在去年的同一時間，亦即是2021年5月30日，Ryoshi發表了他的第4篇博客文章，而所有博客文章都在在1年後的今天被刪除。此外，Ryoshi在去年5月發表了他的最後一條推文後，其後大部分時間都未有再發文。一年後這位創始人回來，只刪除了他所有的帖子和博客文章，並將頭像更改為佛教著名的西藏詩人和瑜伽士Jetsun Milarepa，封面圖則被改成了雲上的一輪半月。

這位SHIB創辦人此前於Twitter的簡介寫道：「SHIB和LEASH創辦人。我們為每個人做這件事」，如今簡介部分則變成空白。現時種種跡象表明，Ryoshi已幾乎消失於社交媒體。他突然刪文的舉動，則讓加密貨幣社群感到疑惑，因為大家完全沒有關於他下落的訊息。現時未知道刪文舉動意味著他即將會另外發表新公告，還是真的永久消失。

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有人則估計Ryoshi或會捲土重來，並為Shiba Inu宣布一些新東西，然而這一切都無法證實，只能等待他在推特重新發文。在此事上唯一有意義討論的是刪文時間，所有這一切都發生在他上一條推文和上一篇博客的剛好一年後。此外還有另一可能，是否黑客入侵了Ryoshi的推特賬號和Medium博客，並刪除了所有內容？大家目前尚不清楚。Shiba Inu的官方推特暫時尚未發布任何有關黑客攻擊的訊息。

柴犬幣的價格未有因為Ryoshi的異常舉動而大受影響，截稿前其價格為0.00001184美元，在24小時的交易中反而上漲了9.5%。不過近期加密貨幣大跌市，柴犬幣在過去30個交易日內已累積下跌了46.7%，相比去年10月創下的0.00008616美元歷史高點，足足下跌了86.3%。

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責任編輯：嚴浩文

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