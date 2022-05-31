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【消費情報】圓方6月額外優惠送2.5萬元禮券 正價戲票享半價優惠 「劉一手重慶火鍋」全新進駐

理財智慧 21:05 2022/05/31

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ELEMENTS圓方繼推出「春夏時尚消費賞」，再於6月1日至19日期間推出額外獎賞，顧客於場內以電子消費滿60,000元，即可享總值25,000元的指定消費電子禮券、電影禮券及商戶電子禮券，電子禮券分別適用於場內逾百間人氣商戶。場內多間國際食肆亦推出滋味父親節盛饌，包括全新進駐的「劉一手重慶火鍋」。此外由即日起至8月31日，逢星期一至四（公眾假期除外）於PREMIERE CINEMAS購買正價戲票可享半價優惠。

【青姐話】久旱逢甘露   邊瓣最正路？

由6月1日至19日商場亦會推出額外獎賞，顧客於場內以指定之電子貨幣即日消費滿60,000元，即可享總值25,000元的獎賞，包括1,000元指定消費珠寶及配飾電子禮券、1,500元指定消費時尚服飾電子禮券、2,300元指定消費美容電子禮券、3,000元指定消費餐飲電子禮券、PREMIERE CINEMAS電影禮券4張及16,800元指定消費商戶電子禮券。

此外，由即日起至6月30日，顧客於商場以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，亦可享總值2,000元獎賞，包括總值200元指定消費美容電子禮券、總值800元指定消費餐飲電子禮券及總值1,000元指定消費商戶電子禮券。另消費滿8,000元，亦可享合共總值3,000元獎賞，包括總值200元指定消費時尚服飾電子禮券、總值300元指定消費美容電子禮券、總值1,300 元指定消費餐飲電子禮券、PREMIERE CINEMAS電影禮券2張及總值1,000元指定消費商戶電子禮券。此外，消費滿30,000元，更可享合共總值10,000元獎賞，包括總值800元指定消費時尚服飾電子禮券、總值1,200元指定消費美容電子禮券、總值1,600元指定消費餐飲電子禮券、PREMIERE CINEMAS 電影禮券2張及總值6,200元指定消費商戶電子禮券。

父親節即將到來，商場多個國際高級時尚品牌推出新季單品，包括Ermenegildo Zegna的標誌性經典作品ZEGNA Triple Stitch運動鞋及夏日男裝、Montblanc全新Montblanc 1858 Iced Sea日期顯示自動腕錶、溥儀眼鏡與EQUE.M推出獨家EQUE.M x PUYI聯乘系列，以及其自家品牌PUYI PROJECT推出的全新太陽眼鏡款式PP503。

【延伸閱讀】【消費情報】四大商場齊推購物回贈優惠 憑1元消費換1積分 共可換高達900元現金券

【延伸閱讀】【消費情報】圓方「春夏時尚消費賞」 消費滿2,000元即享100%回贈 周一至四戲票半價優惠

商場多間國際食肆均推出父親節限定套餐及優惠，HABITŪ推出父親節「3+1」優惠，由6月10日至19日惠顧堂食自選菜式，即享「買三送一」優惠；Mango Tree亦推出4人父親節盛饌晚宴，讓顧客與家人一邊欣賞270度維港美景，一邊品嚐辣椒膏原隻帶子、原個椰皇燉魚翅及黃咖喱軟殼蟹配法包等正宗泰國滋味。

另外，重慶火鍋翹楚「劉一手重慶火鍋」亦全新進駐商場。新店設計靈感，擷取自重慶洪崖洞擁有超過2,000年歷史的吊腳樓，綴以大量淺木及紅色元素，提升了視覺層次及空間感，更特設3間貴賓房，其中最大的貴賓房更有卡拉OK設備，讓顧客與親朋戚友們歡樂相聚。新店更推出午市半自助火鍋套餐（198元起）及日式料理一人鍋定食（148元起）。

此外，由即日起至8月31日，憑推廣碼「PE50」購買PREMIERE CINEMAS正價戲票（逢星期一至四 ，公眾假期除外）即可專享5折優惠以欣賞人氣電影，包括《壯志凌雲：獨行俠》、《侏羅紀世界：統治霸權》、《犯罪都市：極拳執法》，以及《唐頓莊園:全新世代》等。

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責任編輯：嚴浩文

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