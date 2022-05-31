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【互聯網監管】市監局：引導平台及商戶「亮照、亮證、亮規則」　促進平台經濟規範發展

宏觀解讀 20:28 2022/05/31

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【互聯網監管】市監局：引導平台及商戶「亮照、亮證、亮規則」　促進平台經濟規範發展

市監局出手部署「百家電商平台點亮」行動，稱要引導平台和商戶，促進平台經濟規範健康發展。

市監局強調，平台合規是平台經濟發展行穩致遠的重要基礎。文件指，「點亮」行動是指通過指導電商平台全面落實信息公示有關的法定義務，從整體上提昇平台信息公開性和規則透明度，推動形成平台、平台內經營者和消費者多方有序互動、共生共贏的長效機制。 

具體行動包括引導平台和商戶依法公示營業執照信息，依法公示行政許可、備案、審查批准、強制性產品認證等信息，依法公示平台服務協議和交易規則信息。此外，市監局行動會推動平台持續完善服務協議和交易規則，切實保護消費者和中小經營者合法權益

市監局指出「點亮」行動共有全國範圍內百家電商平台參與，市監局稱，據初步統計，百家電商平台共涉及超2300萬平台內經營者，為14億消費者提供服務。

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