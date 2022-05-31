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【通貨膨脹】能源食品價格飇升　歐元區通脹率再刷新紀錄

環球政經 20:09 2022/05/31

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歐元區5月份消費物價指數（CPI）按年升8.1%，續創有紀錄以來新高，高於市場預期的7.8%。

歐洲幾個主要經濟體通脹高企，德國5月CPI按年升8.7%，超過分析師預期的8%，創近50年新高；法國5月CPI亦按年升5.8%，亦創37年新高。

受俄烏戰爭影響，能源食品價格飇升推動整個歐元區通脹，能源價格由上月的37.5%進一步升至39.2%，食品、酒精和煙草價格則上漲 7.5%。

通脹高企，歐央行行長拉加德（Christine Lagarde）上周表示，預計央行將在7月和9月的議息會議上加息。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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