  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

團結香港基金︰長期私宅供應存變數　料短期內納米樓落成量續增

股樓投資 19:56 2022/05/31

分享：

分享：

團結香港基金發表年度公私營房屋供應預測報告，指出本港私營房屋雖於短期暫見曙光，但長遠仍存變數。報告指，由於政府近年積極改劃土地，以及有更多私人發展項目完成地契修訂/換地程序，預計未來5年（2022至2026年）的年均落成量將重回約17,300個單位的水平，與過去5年相若，高於2007至2016年期間年均10,900個單位的水平。除此之外，私人住宅發展周期的各個領先指標亦見改善。 

然而，在新發展區的供應「主力」於2030年前後實現之前，中長期私人住宅供應有機會出現青黃不接。政府在2018年調低《長遠房屋策略》（《長策》）中私人住宅供應目標比例後，私人住宅熟地供應驟降，導致「上游節流、下游遭殃」。由此推算，五年期過後私人住宅落成量勢將減少。因此，基金會預計，除非政府推出有效政策扭轉形勢，未來六至十年間（2027至2031年）的年均落成量將未能達到《長策》目標。 

居住質素方面，報告預測，私人住宅單位面積難在短期內止跌回升。細單位比例在過去十年急速上升，預計單位平均面積要到2023年後才會止跌回穩。雖然政府兩次放寬按揭成數，及在去年底首次公布280平方呎的私人住宅最低單位面積要求，並於今年2月起擴大其涵蓋範圍，但估計納米單位落成量將會在短時間內繼續增加，直到2024至2025年才會漸趨見頂，且供應不會完全消失。 

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指出，要避免供應斷層出現，關鍵在於加快並推前『供應糧倉』新發展區的土地交付。因此，基金會歡迎政府早前於今年3月提出精簡發展程序的修例建議，並期望有關建議可儘快落實，並參考基金會早前提出的23項詳細建議，全方位拆牆鬆綁，為可持續的土地房屋供應打好基礎。

十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映︰【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

白石角Silicon Hill落實端午節賣樓　首推188伙　 折實入場價496.8萬起
2022/05/30
白石角Silicon Hill落實端午節賣樓　首推188伙　 折實入場價496.8萬起
【2022焦點新盤】屯門飛揚第1期最快6月賣　發展商透露以貼市價推盤
今日
【2022焦點新盤】屯門飛揚第1期最快6月賣　發展商透露以貼市價推盤
深水埗新盤命名「喜·揚J LOFT」　提供83伙主打開放式　料最快6月開售
今日
深水埗新盤命名「喜·揚J LOFT」　提供83伙主打開放式　料最快6月開售
十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低
今日
十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低

你可能感興趣

白石角Silicon Hill落實端午節賣樓　首推188伙　 折實入場價496.8萬起
19:00 2022/05/30
白石角Silicon Hill落實端午節賣樓　首推188伙　 折實入場價496.8萬起
【2022焦點新盤】屯門飛揚第1期最快6月賣　發展商透露以貼市價推盤
今日 17:24
【2022焦點新盤】屯門飛揚第1期最快6月賣　發展商透露以貼市價推盤
深水埗新盤命名「喜·揚J LOFT」　提供83伙主打開放式　料最快6月開售
今日 17:59
深水埗新盤命名「喜·揚J LOFT」　提供83伙主打開放式　料最快6月開售
土地供應 私人屋苑 物業交易 納米樓 落成量 團結香港基金

上一篇文章

【文娛藝術】旅發局 x 教育大學創意藝術學系 西九文化區「西油記」社區藝術展 6月1日起免費入場打卡位全公開

下一篇文章

高盛予標指年底目標4300點 推薦20隻具安全邊際美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【職場熱話】公司安裝CCTV對準工作位置　更具備收音功能　員工憂侵私隱　網民：早走早著
【職場熱話】公司安裝CCTV對準工作位置　更具備收音功能　員工憂侵私隱　網民：早走早著
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款