團結香港基金︰長期私宅供應存變數　料短期內納米樓落成量續增

團結香港基金發表年度公私營房屋供應預測報告，指出本港私營房屋雖於短期暫見曙光，但長遠仍存變數。報告指，由於政府近年積極改劃土地，以及有更多私人發展項目完成地契修訂/換地程序，預計未來5年（2022至2026年）的年均落成量將重回約17,300個單位的水平，與過去5年相若，高於2007至2016年期間年均10,900個單位的水平。除此之外，私人住宅發展周期的各個領先指標亦見改善。

然而，在新發展區的供應「主力」於2030年前後實現之前，中長期私人住宅供應有機會出現青黃不接。政府在2018年調低《長遠房屋策略》（《長策》）中私人住宅供應目標比例後，私人住宅熟地供應驟降，導致「上游節流、下游遭殃」。由此推算，五年期過後私人住宅落成量勢將減少。因此，基金會預計，除非政府推出有效政策扭轉形勢，未來六至十年間（2027至2031年）的年均落成量將未能達到《長策》目標。

居住質素方面，報告預測，私人住宅單位面積難在短期內止跌回升。細單位比例在過去十年急速上升，預計單位平均面積要到2023年後才會止跌回穩。雖然政府兩次放寬按揭成數，及在去年底首次公布280平方呎的私人住宅最低單位面積要求，並於今年2月起擴大其涵蓋範圍，但估計納米單位落成量將會在短時間內繼續增加，直到2024至2025年才會漸趨見頂，且供應不會完全消失。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指出，要避免供應斷層出現，關鍵在於加快並推前『供應糧倉』新發展區的土地交付。因此，基金會歡迎政府早前於今年3月提出精簡發展程序的修例建議，並期望有關建議可儘快落實，並參考基金會早前提出的23項詳細建議，全方位拆牆鬆綁，為可持續的土地房屋供應打好基礎。

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