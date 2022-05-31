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【消費熱話】星巴克推出多款新品 梅子蜜糖湯力冷萃咖啡登場 新款杯具今日發售

理財智慧 14:03 2022/05/31

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夏天快到了，星巴克推出多款全新凍飲、食品及新產品，當中包括一系列冷萃咖啡及氣泡湯力水飲品，多款鹹甜美點及新款不鏽鋼隨行杯，為夏日增添一抹清爽氣息。

多款全新凍飲：

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梅子蜜糖湯力冷萃咖啡及梅子蜜糖湯力烏龍茶靈感來自星巴克經典 Teavana梅子蜜糖紅茶，配合冷萃咖啡或烏龍茶和梅子蜜糖醬，調配出兩款風味獨特的清爽夏季特飲。另外一款富熱帶風情的蜜糖紅西柚冷萃咖啡亦隆重登場，將柑橘果味碎冰加入至冷萃咖啡，味道酸甜開胃，適合於炎夏品嘗。鹹甜交織的海鹽忌廉冷萃咖啡再度回歸，同時呈獻全新海鹽忌廉氮氣冷萃咖啡，注入氮氣後口感比一般冷萃咖啡更順滑綿密。

氣泡湯力水飲品：

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【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

另外，兩款鬆軟可口的美食登場。包括牛乳吉士泡芙於精緻的金黃色法式泡芙內注入香濃的雲尼拿吉士餡。面層覆上香甜糖粉及糖霜，為夏日增添甜蜜滋味。

多款鹹甜美點：

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另外，星巴克亦推出小毛蟲遊温室日常系列商品，杯具及精品印上精緻可愛的毛毛蟲及盆栽圖案，為家中及辦公室增添大自然氣息。全新飲品將於 5 月 31 日在全線香港及澳門星巴克分店推出，多款輕食甜點亦於同日在香港全線星巴克分店上市。商品將於同日在指定香港及澳門星巴克分店有售。

多款杯具及精品：

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【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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