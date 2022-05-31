【新股IPO】 富衛集團傳推遲在香港上市

電訊盈科（00008）主席李澤楷旗下的富衛集團（FWD）來港上市一事傳聞多多，公司上周有傳已通過聯交所上市聆訊，惟今日外電報道指，由於市場波動，富衛集團已決定推遲在香港上市。消息人士表示，當市場條件再次好轉時，公司可能會恢復上市計劃。

高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【見下頁】

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最早期曾傳出富衛保險計劃到美國上市，惟後來打消此念頭，並於今年2月底以同股同權架構申請來港上市,聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、招銀國際及摩根大通。同時，公司透過私人配售，並引入了兩名新投資者，分別為歐力士及華泰證券 （06886） 。

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記者：張以正