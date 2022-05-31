【美國通脹】拜登今晤鮑威爾　討論高通脹問題

美國通脹居高不下，總統拜登（Joe Biden）將於周二（31日）與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會面，是後者被提名連任聯儲局主席以來的首次會面，白宮表示，兩人將討論美國和全球經濟的狀況，尤其是解決通脹問題一事。

拜登周一（30日）於《華爾街日報》刊登文章，指通脹是美國當前面臨的最大經濟挑戰，而聯儲局的主要責任是控制通脹，但他永遠不會干涉聯儲局的決定。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，依舊接近40年高點，當地通脹壓力持續。拜登在數據發布後發表聲明，表示降低通脹是其首要經濟任務。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +36 +35

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠