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【美國通脹】拜登今晤鮑威爾　討論高通脹問題

環球政經 19:36 2022/05/31

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美國通脹居高不下，總統拜登（Joe Biden）將於周二（31日）與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會面，是後者被提名連任聯儲局主席以來的首次會面，白宮表示，兩人將討論美國和全球經濟的狀況，尤其是解決通脹問題一事。

拜登周一（30日）於《華爾街日報》刊登文章，指通脹是美國當前面臨的最大經濟挑戰，而聯儲局的主要責任是控制通脹，但他永遠不會干涉聯儲局的決定。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，依舊接近40年高點，當地通脹壓力持續。拜登在數據發布後發表聲明，表示降低通脹是其首要經濟任務。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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