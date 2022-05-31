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富康花園三房劈價110萬沽　綠表客趁機入市

股樓投資 19:43 2022/05/31

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雖然樓市氣氛持續轉旺，但居屋二手市場受壓，有將軍澳居屋業主劈價過百萬元賣樓，成交呎價低見8,446元。 

世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳富康花園10座高層B室，實用面積592平方呎，三房兩廳開則，裝修企理，部分窗戶望開揚山景及運動場景，去年八月放盤，當時叫價610萬元，上月減價至555萬元，終獲區外綠表買家以500萬成功購入，實用呎價低見8,446元，累減110萬元，減幅高達18%。   

資料顯示，原業主於1998年3月以約162.4萬購入上址，持貨24年，現帳面勁賺逾337萬元，物業期內大升逾2倍。

延伸閱讀 十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 世紀21 富康花園

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