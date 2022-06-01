【ET開市直擊】5月不窮、6月不絕？盤點值博心水股推介（附time code）

即將踏入傳統「6絕月」，不過港股強勢，恒指上日以全日高位收市，收報21415點，升291點，成交達2456億元。上海今日起解封及復工復產，港股是否可以一反傳統，5月不窮、6月不絕？現市況有何值博股推介？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你推介值博心水股。

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00：05 - 港股今日焦點速覽

00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：22 - 亞太股市早段市況速報

02：51 - 拜登會見鮑威爾解讀 美股反彈浪對壞消息免疫

04：55 - 美股僅熊市反彈 高通脹未解決

06：15 - 美股低位未買要留意上升空間不多 宜審慎落注

07：04 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：16 - 港股形態好轉不少值得睇好一線 A股、美股齊升帶動

10：34 - 港股現時博不宜加注 小注博控制風險

11：11 - 美團 （03690） 可博一轉 業績、消費憧憬值得炒

13：49 - 6月心水股推介：比亞迪 （01211） 、網易 （09999） 、理想汽車 （02015）

17：25 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）660美元入貨 現價可再加注嗎？

19：11 - 觀眾問股：李寧 （02331） 有冇機會重上100元？未有貨可追？

20：16 - 港股開市前市況速報

22：15 - ET個股推介：阿里巴巴 （09988）

26：40 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 7.26元有貨上望幾多？

27：32 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）可追入？ 買比亞迪 （01211） 更好？

28：47 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 一棍上升穿4元可以追？有冇1成空間？

30：30 - 觀眾問股：平保 （02318） 點睇？

32：02 - 觀眾問股：招行 （03968） 52.5元可熊嗎？下跌目標位？

33：05 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 甚麼位可入？ 目標價睇幾多？

34：23 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 30元有貨上望幾多？

36：48 - 觀眾問股：和記 （00215） 可儲貨未？怎操作？

38：23 - 觀眾問股：吉利 （00175） 28元持有點睇？

39：19 - 觀眾問股：青島啤酒 （00168） VS 華潤啤酒 （00291） 點揀？

40：14 - 觀眾問股：資金5萬元 1隻股揸1個月升一成有沒有推介？

42：28 - 港股開市初段市況速報

43：23 - 港股天時地利人和 形態為合理整固

44：22 - 觀眾問股：中海油 （00883） 破頂多日 趁今早回落買入收特別息好嗎？

45：22 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51.4元現價再收集？

45：58 - 觀眾問股：京東 （09618） 可值618購物節造好？

46：46 - 觀眾問股：滔博 （06110） 冇貨留意中 有冇機會受惠內需股+體育用品股概念？

47：43 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 追唔追？

48：30 - 財經日誌提提你

48：52 - A股開市初段市況速報

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