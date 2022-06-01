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【ET開市直擊】5月不窮、6月不絕？盤點值博心水股推介（附time code）

股市 10:34 2022/06/01

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即將踏入傳統「6絕月」，不過港股強勢，恒指上日以全日高位收市，收報21415點，升291點，成交達2456億元。上海今日起解封及復工復產，港股是否可以一反傳統，5月不窮、6月不絕？現市況有何值博股推介？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你推介值博心水股。

Time code
00：05 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：22 - 亞太股市早段市況速報
02：51 - 拜登會見鮑威爾解讀　美股反彈浪對壞消息免疫
04：55 - 美股僅熊市反彈　高通脹未解決
06：15 - 美股低位未買要留意上升空間不多　宜審慎落注
07：04 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：16 - 港股形態好轉不少值得睇好一線　A股、美股齊升帶動
10：34 - 港股現時博不宜加注　小注博控制風險
11：11 - 美團 （03690） 可博一轉　業績、消費憧憬值得炒
13：49 - 6月心水股推介：比亞迪 （01211） 、網易 （09999） 、理想汽車 （02015）
17：25 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）660美元入貨　現價可再加注嗎？
19：11 - 觀眾問股：李寧 （02331） 有冇機會重上100元？未有貨可追？
20：16 - 港股開市前市況速報
22：15 - ET個股推介：阿里巴巴 （09988）
26：40 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 7.26元有貨上望幾多？
27：32 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）可追入？ 買比亞迪 （01211） 更好？
28：47 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 一棍上升穿4元可以追？有冇1成空間？
30：30 - 觀眾問股：平保 （02318） 點睇？
32：02 - 觀眾問股：招行 （03968） 52.5元可熊嗎？下跌目標位？
33：05 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 甚麼位可入？  目標價睇幾多？
34：23 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 30元有貨上望幾多？
36：48 - 觀眾問股：和記 （00215） 可儲貨未？怎操作？
38：23 - 觀眾問股：吉利 （00175） 28元持有點睇？
39：19 - 觀眾問股：青島啤酒 （00168） VS 華潤啤酒 （00291） 點揀？
40：14 - 觀眾問股：資金5萬元　1隻股揸1個月升一成有沒有推介？
42：28 - 港股開市初段市況速報
43：23 - 港股天時地利人和　形態為合理整固
44：22 - 觀眾問股：中海油 （00883） 破頂多日　趁今早回落買入收特別息好嗎？
45：22 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51.4元現價再收集？
45：58 - 觀眾問股：京東 （09618） 可值618購物節造好？
46：46 - 觀眾問股：滔博 （06110） 冇貨留意中　有冇機會受惠內需股+體育用品股概念？
47：43 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 追唔追？
48：30 - 財經日誌提提你
48：52 - A股開市初段市況速報

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有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》*→【按此速睇-附time code】

欄名 : ET開市直擊

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