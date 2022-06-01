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【業績｜中概股】貝殼開市彈高12%　首季收入跌39.4%、經調整利潤降至2800萬人幣　計劃回購10億美元ADS

股市 09:21 2022/06/01

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【業績｜中概股】貝殼首季收入跌39.4%、經調整利潤降至2800萬人幣　計劃回購10億美元ADS

貝殼 （02423） 公布首季業績，期內收入125.47億元（人民幣，下同），按年跌39.4%；淨虧損為6.18億元，去年同期賺10.59億元；經調整淨利潤2927.6萬元，按年少98.1%；每股經調整利潤0.54元。貝殼預計次季營收將達100億至105億元，按年下滑約56.6%至58.6%。

貝殼今日開市大升12.3%，報34.8元，其美股（美：BEKE）昨晚大彈16.6%，收報13.4美元。

貝殼宣佈擬建立股份回購計劃，將在12個月內回購最多10億美元ADS。該計劃將待公司股東大會的一般性授權獲批後儘快開始進行。

貝殼首季總交易額5,860億元，按年下降45.2%。截至3月底經紀人數量為42.74萬名，較去年少19.1%。移動月活躍用戶數量平均為3,970萬名，-按年少18.1%。

貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東稱，第一季度面對部分城市引發疫情及宏觀經濟前景疲軟的重大不確定性。彭永東指出，在這樣的環境下，繼續保持審慎，二手房交易服務業務以「效益優先」為大前提，公司進一步完善門店和經紀人管理，同時利用科技手段優化運營。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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港股 美股 貝殼－W（02423） 貝殼找房（美：Beke） 中國概念股

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