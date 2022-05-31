高盛予標指年底目標4300點 推薦20隻具安全邊際美股

高盛發表報告指出，俄羅斯和烏克蘭衝突，以至內地城市嚴格防疫和作出封城等事件俱令通脹居高不下。利率期貨市場顯示今年美聯儲將作出11次加息0.25厘，較市場原先預期的3次為多。美國名義和實際10年期國債收益率除因此上升，亦導致美股正步入熊市邊緣。高盛5月亦對今年底標普指數目標價，作出今年第3度調整，由4700點下調至4300點。

復星清倉青啤持股 套現41億元 詳情請看【下一頁】

高盛建議，目前投資者可留意20隻能提供安全邊際(Margin of Safety)的美股。這些股份主要同時符合3大準則，包括流動性，即市值高於標普500指數成分股中位水平；擁有強勁資產負債表，抵禦經濟放緩時的市場波動，以及估值吸引，毎股盈利年均複合增長跑贏標指整體成分股。

高盛推薦含安全邊際美股名單：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

東風集團逾61億人幣收購 內地上市東風汽車55%股權 詳情請看【下一頁】

同場加映 【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機