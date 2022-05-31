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高盛予標指年底目標4300點 推薦20隻具安全邊際美股

環球政經 19:55 2022/05/31

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高盛發表報告指出，俄羅斯和烏克蘭衝突，以至內地城市嚴格防疫和作出封城等事件俱令通脹居高不下。利率期貨市場顯示今年美聯儲將作出11次加息0.25厘，較市場原先預期的3次為多。美國名義和實際10年期國債收益率除因此上升，亦導致美股正步入熊市邊緣。高盛5月亦對今年底標普指數目標價，作出今年第3度調整，由4700點下調至4300點。

復星清倉青啤持股 套現41億元   詳情請看【下一頁

高盛建議，目前投資者可留意20隻能提供安全邊際(Margin of Safety)的美股。這些股份主要同時符合3大準則，包括流動性，即市值高於標普500指數成分股中位水平；擁有強勁資產負債表，抵禦經濟放緩時的市場波動，以及估值吸引，毎股盈利年均複合增長跑贏標指整體成分股。

高盛推薦含安全邊際美股名單：

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撰文 : 李尚毅

埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 美股

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