英女王早年黑白照重新上色 見證手抱嬰兒變霸氣公主

英女王6月慶祝登基70周年，英媒公布一批英女王早年的珍貴黑白照及重新上色後的彩色照版本。照片記錄了仍是手抱嬰兒時期的英女王，如何逐步成長為獨當一面的王室公主。

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這批照片收錄於英國圖片庫TopFoto，見證了英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）由1926年初出世仍是手抱嬰兒時，直至1953年繼承王位前的成長歷程。

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其中一張十分珍貴的黑白照，是英女王96年前出生不久後，由當時仍是約克公爵夫人的伊利沙伯王后（Queen Elizabeth The Queen Mother）抱著時拍攝的。

伊利沙伯二世出生時，伯父愛德華八世（Edward VIII，即後來的溫莎公爵）是王室第一順位繼承人，因此伊利沙伯二世與父親約克公爵被指繼位的機會不大。

不過愛德華八世即位不足一年就退位，約克公爵繼位成為佐治六世（George VI），而伊利沙伯二世也成為王室第一順位繼承人。

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責任編輯：鄭錦玲