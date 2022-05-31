十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低

多個新盤登場，樓市交投氣氛持續好轉。不過，據中原地產統計，5月份十大屋苑成交量不升反跌，更急跌42%，僅錄187宗買賣，創4個月新低。值得留意的是，期內有6個屋苑呎價下跌，跌幅最高達9.1%（見圖）。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

以跌幅計，新都城在十大屋苑中表現最差，成交量及造價跌幅皆是最大。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，本月多個一手新盤低開吸客，搶盡市場焦點，令二手交投受壓，加上部份上車客源流向二、三線屋苑，進一步拖慢新都城交投步伐。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，5月份本港疫情持續回落，限聚措施陸續放寬，購買力重返市場，支持樓市繼續復甦向好，但各區新盤湧現，搶去二手市場焦點及購買力。他續說，隨着筍盤已被市場消化，小業主叫價態度轉強，議價空間收窄，部分購買力亦轉投一手市場，導致二手成交正常回落。

同場加映 【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機