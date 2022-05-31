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十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低

股樓投資 18:59 2022/05/31

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多個新盤登場，樓市交投氣氛持續好轉。不過，據中原地產統計，5月份十大屋苑成交量不升反跌，更急跌42%，僅錄187宗買賣，創4個月新低。值得留意的是，期內有6個屋苑呎價下跌，跌幅最高達9.1%（見圖）。 

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以跌幅計，新都城在十大屋苑中表現最差，成交量及造價跌幅皆是最大。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，本月多個一手新盤低開吸客，搶盡市場焦點，令二手交投受壓，加上部份上車客源流向二、三線屋苑，進一步拖慢新都城交投步伐。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，5月份本港疫情持續回落，限聚措施陸續放寬，購買力重返市場，支持樓市繼續復甦向好，但各區新盤湧現，搶去二手市場焦點及購買力。他續說，隨着筍盤已被市場消化，小業主叫價態度轉強，議價空間收窄，部分購買力亦轉投一手市場，導致二手成交正常回落。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新都城 中原地產

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