【MIRROR演唱會】實名制購票下城市售票網大塞車　日後營運權易手能否杜絕黃牛、助「鏡粉」提高撲飛效率？

▲ 【MIRROR演唱會】實名制購票下城市售票網大塞車 日後營運權易手能否杜絕黃牛、提高撲飛效率？

本港人氣男團MIRROR將於7月下旬到8月初舉行紅館演唱會，MIRROR 12場演唱會共有37,700張門票作公開發售，為杜絕炒賣黃牛門票，主辦機構亦採用實名制方式售票。然而MIRROR演唱會反應太過踴躍，不乏「鏡粉」大呻Urbtix城市售票網今早起已經癱瘓，未能進入網站購票。

城市售票網的營運權即將易手，今次事件令人深思，下一代城市售票網有無可能杜絕黃牛同時方便粉絲搶飛？

貓眼娛樂前年10月以9170萬成功投得城市售票網營運權

今次有份負責公開發售MIRROR演唱會門票的Utbtix城市售票網的票務系統原本在二十多年前由康文署親自營運，但後來將營運權外判予「購票通（香港） 有限公司」。2020年10月康文署將票務系統營運商轉批予騰訊 （00700） 有份投資的貓眼娛樂 （01896） 負責。

當時貓眼娛樂以9170萬元投得項目，當時有媒體指，貓眼娛樂功擊敗爭取續約的購票通、新世界 （00017） 旗下快達票、本港初創公司iMusic。購票通與康文署的合約原訂去年初完結，但據報因受到疫情影響合約延長。

招標簡介只要求遏制BOT搶飛

事實上，康文署未有要求新一代城市售票網完全實行購票實名制，翻查康文署當時招標簡介，新承辦商要主動監控及遏制機器人（BOT）互聯網和移動設備上訪問、瀏覽、搜索和持有活動門票的活動，以防止機器人進行票務交易，並確保真人購買門票的公平機會。

招標文件只提到，新票務系統要識別各種活動中頻繁訂購門票的帳戶，以發現潛在的黃牛黨，但意味黃牛黨仍可透過「人海戰術」橫掃大批場次。

打擊黃牛決定權大程度落在主辦機構

由於本港未有立法規管炒賣門票，打擊黃牛決定權很大程度上落在主辦機構。康文署日前回應有關MIRROR演唱會採用「實名制」購票的查詢時透露，是署方「主動」與主辦機構商討，主辦機構「積極」配合。

前年康文署回應立法立提問有關如何打擊門票炒賣，康文署提出，城市售票網會在售票前主動與主辦機構商議切合個別節目的票務方案。

新售票系統須有能力同時處理至少10萬用戶

售票網站經當在開售MIRROR等熱門演唱會門票時大塞車，招標文件提到，新一代售票網站及其App平台同一時間處理不少於3,000個用戶，較2014年招標時的2,000用戶有所提高。文件要求系統在熱門活動首日開賣時，自動提升至10萬個用戶，意味日後平台要至少可供10萬「鏡粉」同時撲飛。

招標文件又稱，新售票系統要有後備組件作分流，當聯網流量過大時，要有能力同時處理不少於6,400萬網站訪問連接，並向對方顯示頁面繁忙的消息。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

相關文章：

【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會門票首2小時每分鐘僅成功交易55張 民政事務局：售票運作大致暢順

【MIRROR】麥當勞夥拍MIRROR三子連續3星期推美食優惠 附送9款限量「世一貼紙」（多圖）

【電盈AGM】李澤楷：視乎股東利益加場MIRROR演唱會 ViuTV首季廣告收入雙位數增長