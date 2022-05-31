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尖沙咀栢麗購物大道申改劃　擬開設自助餐廳、咖啡室等食肆

股樓投資 18:37 2022/05/31

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疫情之下本港零售市道受挫，本為商舖旺區的尖沙咀店舖亦要另尋出路。栢麗購物大道業主立案法團新近向城規會就大道申請改劃，擬將該區部分樓面用作食肆用途。

資料顯示，申請改劃範圍位於彌敦道111至139號、143至161號及165至181號栢麗購物大道地下及1樓，涉及共68個舖位，地盤面積約5.82萬平方呎。該用地現為「休憩用地」用途，業主立案法團擬將項目改劃為「食肆」及「商店及服務行業」用途，以約1.41倍地積比率發展，涉及總樓面面積共8.22萬平方呎。

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申請人計劃於用地提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室。此外，為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，申請人計劃建議為「食肆」用途設置「不超過50%總樓面面積」的限制。

此外，申請人會為擬建項目增加「打卡位」，以應對社會經濟和市場的變化，並可為此彌敦道最寬闊的一段提升公共空間的趣味性，供香港本地居民及遊客享用，估計栢麗購物大道或有望成區內全新的地標之一。

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撰文 : 謝昕蕎

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