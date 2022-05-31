▲ 【機構投資者】大摩連續8年於亞洲研究團隊排行榜榮列榜首 郭強盛團隊連續5年於股票策略排名第一

摩根士丹利（美：MS）在《機構投資者》周刊的全亞洲研究團隊排行榜中再次榮列榜首，成為該排行榜29年評選歷史中首家連續8年蟬聯第一的公司。2022年評選中，摩根士丹利亞洲研究團隊入選35項研究類別，其中19個團隊排名第一，創公司歷史之最；另有11個團隊名列第二，4個團隊獲得第三名，排名前三的團隊總數達34個。此次評選覆蓋除日本外的整個亞太地區。

19個團隊在研究類別排名第一

投票結果顯示，大摩亞太區研究部在宏觀經濟、股票策略、量化研究、主題研究類別中排名第一，在亞洲各市場的評選中，於澳洲／紐西蘭、中國內地、香港、台灣及南韓名列第一，當中大摩首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）及其團隊，連續5年在於股票策略中排名第一。

行業方面，大摩在汽車和汽車零組件、基礎材料、博彩和酒店、工業、互聯網、油氣化工、電力、電訊及運輸等行業類別中榮獲第一名。

大摩亞洲研究部主管兼董事總經理William Greene表示，過去一年，客戶尤其關注地緣政治風險、供應鏈壓力和通脹等市場焦點，團隊一直與投資者保持緊密溝通，為他們提供全方位的研究分析，大摩十分重視跨地區、跨行業及跨資產類別的合作，在宏觀經濟環境面臨不確定性的背景下，這對客戶尤關重要。

《機構投資者》雜誌通過來自超過1,400家機構的4,800位專業投資者的投票，評選出亞洲區內最佳賣方分析師團隊。

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

相關文章：【京東9618】大摩料京東未來3年上升空間逾200% 花旗看好京東派特別息每股0.63美元 京東收升約1%

相關文章：【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份 哪4家成基金最愛？