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【保險業】宏利香港：按年度化保費等值銷售額計　已成第一大保險公司

Hot Talk 18:33 2022/05/31

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宏利香港表示，按年度化保費等值銷售額計，已成第一大保險公司。

保監局公布2022年首季香港保險業的臨時統計數字，宏利香港回應數據指，該公司延續全港第一大泛亞洲區壽險公司的領先地位，分別在新造業務保單保費總額市佔率及投資相連壽險業務市佔率保持市場首位，亦超越友邦保險，在年度化保費等值銷售額方面，成為第一大保險公司。

宏利香港早前公布2022年第一季業績，公司在核心盈利錄得17.1億港元，是連續第19個季度的增長，在康健產品的銷售額方面亦錄得按年升幅並帶動整體邊際利潤上升。季内宏利進一步拓展在香港和澳門的代理人團隊，而代理人採用電子平台的比率亦創下新高。

宏利亞洲首席執行官戴明鈞表示，在新冠疫情的挑戰下，宏利香港的核心盈利、新造業務價值及年度化保費等值銷售額均超越2019年疫情前的水平。該公司成功拓展代理人團隊，進一步提升核心盈利，並在營運和人才發展方面投放大量資源。

他續指，大衆在持續的疫情下愈來愈關注健康。宏利香港的康健保障產品在第一季度錄得強勁需求，醫療保單銷售數目按年增長16%。在3月稅季結束前，宏利香港售出的自願醫保計劃保單數目錄得按年30%的增幅。

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