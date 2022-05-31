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【強強聯手】Leica夥松下推新品牌L² Technology　開發相機技術及解決方案

科技 18:49 2022/05/31

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。Panasonic與Leica表示將共同經營新品牌「L² Technology」，投資、開發相機與鏡頭產品的全新技術，以及相關解決方案。

小米近日正式宣布與經典相機品牌Leica合作之後，另一日本電子產品製造商松下（Panasonic）再宣布與Leica達成商業合作，將共同經營新品牌「L² Technology」。Panasonic與Leica表示，雙方會共同投資、開發相機與鏡頭產品的全新技術，以及相關解決方案。

據外電報道，是次由Panasonic與Leica共同經營的新品牌「L² Technology」，是取名自兩家品牌的相機名稱「Leica」及「LUMIX」。

【小米新機】小米夥Leica研首款影像旗艦手機　料今年7月面世

【強強聯手】Informatica引入甲骨文OCI　提供全面數據管理服務

投資新技術方面，Leica將會以光學與影像技術為主，Panasonic則提供相機和影像市場上的資源，惟雙方暫未透露新品牌「L² Technology」初步產品規劃或推出時間表。

事實上，Leica早年與華為長期合作，為華為手機引入Leica鏡頭及技術，惟華為被美國制裁之後，Leica更積極與其他手機廠合作，更在今年3月底宣布與華為結束接近6年的合作。除了小米，Leica去年亦曾經與Sharp合作，並以Sharp Aquos R6手機為藍本，推出自家品牌手機「Leitz Phone 1」。

責任編輯：張寶燕

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