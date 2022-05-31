英男隱瞞遺傳病史捐精 累15個兒童有基因缺陷低智商

英國法庭近日公布一名男子身份，指他隱瞞遺傳病史向女同性戀者捐精，導致15名兒童有基因缺陷並出現低智商等問題。該名男子向英國法庭申請，要求探視其中4名子女，但法庭拒絕兼下令公開這名男子的姓名，希望阻止更多女性受騙。

FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽 【下一頁】

涉事英國男子麥道高（James MacDougall）現年37歲，來自打比郡（Derby）。他患有脆性X綜合症（Fragile X Syndrome），這是一種可遺傳的基因疾病，會導致後代發育遲緩及智商低下，現今仍未有方法治癒。

麥道高明知自己患有脆性X綜合症，但仍透過社交媒體刊登廣告向女同性戀者捐精，結果誕下15名智力低下兒童。

判決書內容透露，利用麥道高精子誕下的子女現年齡介乎幾個月至3歲。他此前曾前往診所登記，希望成為合法捐精者，但因被發現患有脆性X綜合症而未能成事。

其中一個名為SW的25歲女性，看到廣告後聯絡麥道高捐精。SW於2018年10月生下孩子R，但R至今3歲仍未學懂說話。SW憶述她與麥道高見面時，對方給她一份密密麻麻的3頁法律文件。雖然第3頁中有標明他患有脆性X綜合症。但麥道高未作出任何相關解釋，SW亦指文件內容艱澀難以理解。

獨子結婚6年無所出 印度父母恨抱孫不成索償500萬 【下一頁】

雖然麥道高當初已簽訂協議，表明放棄與部分子女有任何接觸，但他其後仍入稟法庭，要求和其中4名子女見面。麥道高請求不但被3位母親反對，更被打比郡法官裁定他不能行使父母權利，指此舉將對兒童造成傷害。法官周一（30日）更罕見要求公開麥道高資料，指希望避免更多女性受騙。

麥道高也向另一名女性捐精，兩名孩子B及L分別於2018年7月及2021年1月出生。麥道高獲另一法院准許他與B定期聯繫。不過打比郡法院下令將案件押後，直到收到社會服務部門的報告再作決定。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀