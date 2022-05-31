  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英男隱瞞遺傳病史捐精 累15個兒童有基因缺陷低智商

環球社會熱點 19:00 2022/05/31

分享：

分享：

英國法庭近日公布一名男子身份，指他隱瞞遺傳病史向女同性戀者捐精，導致15名兒童有基因缺陷並出現低智商等問題。該名男子向英國法庭申請，要求探視其中4名子女，但法庭拒絕兼下令公開這名男子的姓名，希望阻止更多女性受騙。

FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽 【下一頁】

涉事英國男子麥道高（James MacDougall）現年37歲，來自打比郡（Derby）。他患有脆性X綜合症（Fragile X Syndrome），這是一種可遺傳的基因疾病，會導致後代發育遲緩及智商低下，現今仍未有方法治癒。

麥道高明知自己患有脆性X綜合症，但仍透過社交媒體刊登廣告向女同性戀者捐精，結果誕下15名智力低下兒童。

判決書內容透露，利用麥道高精子誕下的子女現年齡介乎幾個月至3歲。他此前曾前往診所登記，希望成為合法捐精者，但因被發現患有脆性X綜合症而未能成事。

其中一個名為SW的25歲女性，看到廣告後聯絡麥道高捐精。SW於2018年10月生下孩子R，但R至今3歲仍未學懂說話。SW憶述她與麥道高見面時，對方給她一份密密麻麻的3頁法律文件。雖然第3頁中有標明他患有脆性X綜合症。但麥道高未作出任何相關解釋，SW亦指文件內容艱澀難以理解。

獨子結婚6年無所出 印度父母恨抱孫不成索償500萬 【下一頁】

雖然麥道高當初已簽訂協議，表明放棄與部分子女有任何接觸，但他其後仍入稟法庭，要求和其中4名子女見面。麥道高請求不但被3位母親反對，更被打比郡法官裁定他不能行使父母權利，指此舉將對兒童造成傷害。法官周一（30日）更罕見要求公開麥道高資料，指希望避免更多女性受騙。

麥道高也向另一名女性捐精，兩名孩子B及L分別於2018年7月及2021年1月出生。麥道高獲另一法院准許他與B定期聯繫。不過打比郡法院下令將案件押後，直到收到社會服務部門的報告再作決定。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
今日
俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
美斯都受「長新冠」困擾 試過有一個半月無法跑步
今日
美斯都受「長新冠」困擾 試過有一個半月無法跑步
男子扮阿婆掟蛋糕襲《蒙娜麗莎》被捕送精神病院
今日
男子扮阿婆掟蛋糕襲《蒙娜麗莎》被捕送精神病院
【猴痘症】英國再增71宗確診 世衛料不會變大流行
今日
【猴痘症】英國再增71宗確診 世衛料不會變大流行
加拿大推新槍械管制法案 凍結全國手槍買賣及進口
今日
加拿大推新槍械管制法案 凍結全國手槍買賣及進口

你可能感興趣

俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
今日 16:59
俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
美斯都受「長新冠」困擾 試過有一個半月無法跑步
今日 15:10
美斯都受「長新冠」困擾 試過有一個半月無法跑步
男子扮阿婆掟蛋糕襲《蒙娜麗莎》被捕送精神病院
今日 14:00
男子扮阿婆掟蛋糕襲《蒙娜麗莎》被捕送精神病院
網絡熱話 兒童健康 懷孕 遺傳病 法官 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【烏克蘭戰爭】歐盟達共識禁運俄石油 烏指控俄阻糧食出口（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟達共識禁運俄石油 烏指控俄阻糧食出口（不斷更新）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款