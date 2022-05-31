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受惠疫情放緩刺激經濟 中長線買股分析

股市 18:42 2022/05/31

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近期內地國策有多項疫情放寬措施，以及刺激經濟方案出台，惠及電商平台股、汽車股、航空股及電腦設備股，相關板塊的短線反彈已有一定升幅，潛在水位或已不多。獨立股評人譚智樂（Arnold）指，如投資者想睇中長線，可留意以下相關股，請情見下文。

**重溫《【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少？**

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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