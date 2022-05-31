受惠疫情放緩刺激經濟 中長線買股分析 股市 18:42 2022/05/31 分享： 分享： 近期內地國策有多項疫情放寬措施，以及刺激經濟方案出台，惠及電商平台股、汽車股、航空股及電腦設備股，相關板塊的短線反彈已有一定升幅，潛在水位或已不多。獨立股評人譚智樂（Arnold）指，如投資者想睇中長線，可留意以下相關股，請情見下文。 **重溫《【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少？** 上海復工復產追供應鏈股定電商平台股？ 東航受惠放寬防疫措施 上海放寬措施利好汽車股 騰訊中長線回報睇幾錢？ 聯想受惠國企更換電腦 李寧上望價、止蝕位話晒你知！ 招行換行長市場需恢復信心 比亞迪走勢勝其他汽車股可追落後 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 招商銀行3968換行長市場需恢復信心 有貨無貨點處理？ 今日 招商銀行3968換行長市場需恢復信心 有貨無貨點處理？ 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 今日 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 今日 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 安踏體育2020股價未升完 現價追入上望升幅多少？ 今日 安踏體育2020股價未升完 現價追入上望升幅多少？ 聯想（00992）受惠國企更換電腦 甚麼炒作區間位有待突破？ 今日 聯想（00992）受惠國企更換電腦 甚麼炒作區間位有待突破？ 你可能感興趣 招商銀行3968換行長市場需恢復信心 有貨無貨點處理？ 今日 13:58 招商銀行3968換行長市場需恢復信心 有貨無貨點處理？ 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 今日 14:20 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 今日 14:26 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 最新專欄文章 更多 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 今日 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 今日 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 今日 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 東航（00670）受惠放寬防疫措施 南航（01055）、國航（00753）更穩陣？ 今日 東航（00670）受惠放寬防疫措施 南航（01055）、國航（00753）更穩陣？ 上海放寬措施利好汽車股 吉利（00175）下站睇幾多？ 今日 上海放寬措施利好汽車股 吉利（00175）下站睇幾多？ 宏觀分析 港股 網購平台 財政政策 防疫措施 疫情 汽車 台股 電腦設備 經濟