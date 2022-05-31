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【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理

商業 18:20 2022/05/31

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疫情下人力資源管理要加大靈活性，環球招聘有助吸納人才，初創企業Deel就推出讓企業更易管理海外人才及直接支薪的平台，方案讓即使只有一名海外合約員工的小企業亦能採用，費用由每月49美元（約385港元）起跳。

【人才管理】高管態度決定打工仔去留 調查揭10大流失人才因素

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng指出，本港企業在疫情下面對遙距工作、人才短缺及全球化業務拓展的需求，該公司平台可以幫助管理人將以往一個星期才完成的人力資源管理工作，用一日的時間就可攪定。

Karen Ng表示，明白到不論是希望在本地或國際市場拓展業務的香港企業，均面對著人才招聘的挑戰，而處理新員工入職更是困難重重。與此同時，隨著疫情對香港的影響逐漸放緩，各個企業及員工亦恢復辦公室工作，但員工卻可能因為習慣了彈性工作場所及工作方式，而漸漸發現以往的工作模式也許不再適合自己的需要。

Karen Ng（右）指疫情下全球企業都面對人才短缺問題，旁為Deel亞太區合作夥伴關係總監 Devere Bryan。(彭振濠攝）

【人工智能】報告：92%人力資源主管擬採用AI 增強人才招聘及管理流程

她補充，Deel 可為香港企業提供整合科技平台，利用其儀表板簡化全球團隊和合約員工在當地稅收、保險、津貼、假期和薪酬支付的管理，助企業改變員工體驗和人才招聘的流程，優化線上和線下工作環境。Deel管理方案由每月每個合約員工49美元（約385港元）起，可為企業提供海外員工的管理及支薪服務，而長期僱員方面，則由每月600美元（約4,709港元）起跳。

記者：彭振濠

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