【職場熱話】港男任大學兼職講師3個月 工作量極大變相全職 完約後竟被上司威嚇改卷 無奈答應感不甘

不知道大家有否試過明明自己是兼職但卻因工作量太大而硬生生變成全職的經歷呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己於一大學任職兼職講師，然而當中不但人工低，而且工作量極大，使他感到十分辛苦，好不容易完成合約，卻又發生了一件讓他感到心寒的事。

樓主指自己於一大學簽了3個月合約任職兼職講師，然而卻被上司不斷要求完成過量的工作，而且開始時並不提及課程及評估要求，在他完成批改功課及考卷後才說出要求，而這使他工作量大增，可是人工卻連清潔工也不如，而最過份的是明明合約經已在2月完成，但其上司卻在5月打電話給樓主，並以嚴厲及威嚇的語氣要求他回校取回試卷再重新改，樓主思前想後害怕其會作出恐怖舉動而無奈答應，可是他又感不甘心被上司欺負。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你如此害怕，他不欺負你才怪。」，「既然完了合約，便收顧問費再做吧！」，也有人指，「是哪一間大學能如此厲害？」，「你可以回去，但人工要照計。」。

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另有網民指，「完全可以不用理會他。」，「其實你在害怕甚麼呢？」，「 你找勞工處吧！」。

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責任編輯：關海儀