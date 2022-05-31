深水埗新盤命名「喜·揚J LOFT」　提供83伙主打開放式　料最快6月開售

喜雋發展旗下西九龍深水埗新盤，今正式命名為「喜·揚J LOFT」，項目共提供83伙，戶型由開放式至兩房間隔，料短期上載樓書及開放示範單位，最快6月公布價單及展開銷售。

喜雋發展代表梁志佳表示，喜·揚位於深水埗鴨寮街93號，全盤提供83伙，實用面積約180至420平方呎，當中約50伙為開放式單位，佔全盤約六成。他續指，項目首批將推出不少於30伙，售價將參考同區新盤，如愛海頌及AVA 228等，預計關鍵日期為2023年7月31日。喜·揚認可人士謝志明表示，項目樓高18層，設有住客會所，大部份廁所為有窗的「明廁」設計；項目亦提供平台特色戶及天台特色戶。

資料顯示，喜·揚為喜雋發展旗下展個住宅項目，將由中原地產獨家銷售及策劃代理。

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