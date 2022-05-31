  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深水埗新盤命名「喜·揚J LOFT」　提供83伙主打開放式　料最快6月開售

股樓投資 17:59 2022/05/31

分享：

分享：

喜雋發展旗下西九龍深水埗新盤，今正式命名為「喜·揚J LOFT」，項目共提供83伙，戶型由開放式至兩房間隔，料短期上載樓書及開放示範單位，最快6月公布價單及展開銷售。

喜雋發展代表梁志佳表示，喜·揚位於深水埗鴨寮街93號，全盤提供83伙，實用面積約180至420平方呎，當中約50伙為開放式單位，佔全盤約六成。他續指，項目首批將推出不少於30伙，售價將參考同區新盤，如愛海頌及AVA 228等，預計關鍵日期為2023年7月31日。喜·揚認可人士謝志明表示，項目樓高18層，設有住客會所，大部份廁所為有窗的「明廁」設計；項目亦提供平台特色戶及天台特色戶。

資料顯示，喜·揚為喜雋發展旗下展個住宅項目，將由中原地產獨家銷售及策劃代理。

【滔搏 6110】 滔搏業績倒退 派末期息連特別息0.3元人幣 股價績後升逾4%【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映︰【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 九龍 深水埗 中原地產

下一篇文章

【汽車股】 內地宣布減徵部分乘用車購置稅 汽車股尾市走高

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款