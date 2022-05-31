【汽車股】 內地宣布減徵部分乘用車購置稅 汽車股尾市走高

為刺激經濟，中央大力促進汽車消費，支持汽車產業發展。財政部、稅務總局發布減徵部分乘用車購置稅通知，消息推動汽車股尾市抽升。長城汽車（02333）大升7.3%，報14.12元；吉利汽車（00175）升2.9%，報15元；比亞迪（01211）升1.8%，報280元；蔚來（09866）升2.6%，報136元；小鵬汽車（09868）升3.1%，報92.4元；理想汽車（02015） 升3.9%，報99.8元。

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公告提出，對購置日期在今年6月1日至12月31日期間，價格不超過30萬元人民幣、排氣量2,000cc以下的乘用車，減半徵收車輛購置稅。公告指，所稱乘用車，是指在設計、製造和技術特性上主要用於載運乘客及其隨身行李和（或）臨時物品，包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位的汽車。

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記者：郭秀慧