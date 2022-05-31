【網民熱話】做人一定要上進？ 30歲港男由月薪14K捱至20K 享受低物慾生活 但怕找不到另一半感迷惘

每個人都有不同的生活方式，有人喜歡過低物慾的生活，希望能簡簡單單地過生活，也有人追求物質生活，無論是哪種生活，只要是自己所享受的便好，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時經已30歲，然而他對於物質並沒有太多追求，因此在工作上也得過且過，月薪不高，然而這樣的他卻遭到女朋友所嫌棄，最後更離開了他。

樓主指自己自畢業起便由月入14K，每年加400，一直加到現時的20K，他喜歡現時的工作能偷懶及早收，然而他的女友卻認為他沒出息便離開了他，他指自己物慾十分低，1個月也用不了8000元，而他其實一直很享受現時的生活狀態，可是身邊的人卻似乎不認同他，而身邊的朋友也愈來愈少，樓主後來反思，若他不考慮有另一半或組織家庭，其實他可以一直維持現時讓他感到滿意的生活，可以接受人工一年加300元，然而他只怕將來家人有健康問題時自己不能負擔，最後他指出自己想找一個像他低物慾的另一半，同時也向網民詢問自己該努力還是「頹」下去。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你一開始工作便20K到現時也只是20K？」，「努力吧！你才30歲要追還是可以的。」，也有人指，「為什麼一定要上進？」，「你若想過較好的生活便要付出，這十分合理。」。

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另有網民指，「100個人有100種生活。」，「社會是現實的，良禽擇木而棲，加油吧！」。

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責任編輯：關海儀