海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 股市 17:47 2022/05/31 分享： 分享： 海螺水泥 （00914） 股價一度逆市破底，低見38.85元，創月內新低，收市掉頭轉升靠穩。步入水泥淡季，水泥價格弱，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，早前已有炒作，現時如非連續兩日失守38.5元，仍可持有，上望42至44元有阻力，可於44元之上才部署沽貨鬆綁。足本分析→【按此】 *憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 今日 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 今日 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 今日 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 今日 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 今日 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 你可能感興趣 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 今日 17:33 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 今日 14:26 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 今日 13:12 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 最新專欄文章 更多 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 今日 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 今日 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 東航（00670）受惠放寬防疫措施 南航（01055）、國航（00753）更穩陣？ 今日 東航（00670）受惠放寬防疫措施 南航（01055）、國航（00753）更穩陣？ 上海放寬措施利好汽車股 吉利（00175）下站睇幾多？ 今日 上海放寬措施利好汽車股 吉利（00175）下站睇幾多？ 聯想（00992）受惠國企更換電腦 甚麼炒作區間位有待突破？ 今日 聯想（00992）受惠國企更換電腦 甚麼炒作區間位有待突破？ 基建股 建材水泥股 海螺水泥（00914） 大行報告 沽出 藍籌股 宏觀市場 市場交易 股票 H股