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海螺水泥914一度逆市破底　持貨怎自保？

股市 17:47 2022/05/31

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海螺水泥 （00914） 股價一度逆市破底，低見38.85元，創月內新低，收市掉頭轉升靠穩。步入水泥淡季，水泥價格弱，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，早前已有炒作，現時如非連續兩日失守38.5元，仍可持有，上望42至44元有阻力，可於44元之上才部署沽貨鬆綁。足本分析→【按此

*憧憬上海經濟復甦　恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽

欄名 : 3分鐘睇股

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