【疫市營商】城大調查：網上叫車平台客人先評分　司機小費將減少

疫情下愈來愈多企業開拓網上業務，網上平台會鼓勵顧客對服務提供者進行評分及給予小費。城大商學院最新研究發現，給予評分與小費這兩個決定的先後次序，會影響服務提供者的收入。

研究結合實地測試、實驗室測試及檔案數據分析等多種方法，並由城大商學院學者作第一作者的國際研究團隊，發現要求顧客先為服務提供者評分後，才決定小費金額，會讓小費收入減少；而鼓勵顧客先給予小費，並不會影響隨後的評分。

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城大商學院市場營銷學系助理教授陳進杰表示，顧客和服務提供者的直覺均認為，先評分後給予小費，能讓服務提供者獲得更多的利潤。但結果剛好相反，顯示先評級後決定小費的模式，實際上會減少顧客給予服務提供者的小費金額。

客人先評分後小費 司機收入減少

其中一項實地測試中，研究團隊在美國聘請了一名司機於Uber和Lyft的叫車平台交替提供接送服務，並要求這位司機記錄每次服務的車費金額和小費。

基於服務紀錄並撇除車費金額的對照影響後，研究發現，先給司機評分的Uber乘客，較先給司機小費的Lyft乘客，給予較少小費。並同時發現，首先給服務提供者小費，似乎不會影響顧客對服務的評分。

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先評分餐廳 小費金額減13%

此外，團隊更於美國的一所餐廳，進行另一項實地測試，發現在決定小費金額之前，先對服務提供者進行評分，會讓小費金額降低13%，對餐飲業人士的最終收入構成重大影響。

陳進杰表示，顧客給予的小費金額，不僅是對服務提供者經濟上的支持，還會影響公司員工的士氣和流失率。因此，在設計服務平台界面時，企業應考慮先詢問顧客的小費決定，隨後才徵求他們評分。

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責任編輯：馬意文