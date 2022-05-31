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【俄烏局勢】歐盟達共識　禁三分之二俄油進口

環球政經 19:12 2022/05/31

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歐盟就禁運俄羅斯石油達成共識，同意禁止超過三分之二俄羅斯石油進口。歐洲理事會主馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，年內，禁運範圍將涵蓋至90%的俄油進口。

歐盟領導人召開一連兩日峰會，27個成員國終一致同意禁止俄國透過海運向歐盟成員國輸送原油和石油產品，但通過管道運送的原油則暫時獲豁免。制裁涵蓋逾三分之二俄羅斯石油進口。此次石油禁運為對俄羅斯的第6套制裁措施，是次制裁還包括將俄羅斯最大的銀行排除出環球銀行金融電信協會（SWIFT）銀行結算系統，並對另外三間俄羅斯國有廣播公司採取強硬措施。

馮德萊恩表示，因德國和波蘭已經自願減少從各自管道進口量，此舉將有效地在今年底前削減大約90%俄油進口。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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波蘭 經濟 歐洲理事會 馮德萊恩 制裁 石油 歐洲 歐盟 俄羅斯 德國

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