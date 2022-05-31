英國政府暫停快速招聘畢業生 配合削五分一公務員

公務員向來被視為鐵飯碗，但英國政府早前宣布五分之一公務員職位以節省公共開支。英國政府為配合節省人手的目標，更決定暫停畢業生快速招聘程序最少一年，以減少公務員人數。

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英國政府本月初表示計劃削減9.1萬個公務員職位，每年料節省35億英鎊（347億港元）的公共開支。首相府更表示，不排除凍結招聘或強制裁員。

英國廣播公司（BBC）報道，英國政府更計劃於2023年暫停畢業生快速招聘計劃（fast-track graduate scheme），以配合裁減公務員人手。

英國政府的畢業生快速招聘計劃每年招聘多於1,000名畢業生加入政府，佔整體招聘人數比例僅一小部分，但計劃被視為招收未來領袖的重要途徑。

李達德（David Lidington）在文翠珊（Theresa May）執政時期曾任內閣辦公室大臣，他表示計劃有助政府招攬願意加入公共機構及聰明的年輕人，批評現屆政府削減人手的做法愚蠢。

英國政府發言人表示，所有納稅人開支必須體現出效率及物有所值，又指早前增加人手協助應對疫情和英國脫歐，但情況目前有需要改變。

政府發言人表示著重擁有一隊具備出色技能和能力的公務員隊伍，因此改變招聘規則以引進最優秀人才並投資於員工專業發展。

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英國於2016年有38.4萬名公務員在職，當時創第二次世界大戰以來的新低。不過隨著英國脫歐，公務員數字持續增加並於去年底達到47.5萬人。

英國内閣秘書兼公務員事務主管凱斯（Simon Case）去信公務員時承認，裁員將具有挑戰性，並指公務員人數自2016年以來大增的部分原因是疫情。

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責任編輯：鄭錦玲